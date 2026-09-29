Wieder Aufregung um private Bürgermeister-Feier

Nach dem Wirbel um die Feier zum 50. Geburtstag des Bürgermeisters von Ried/I. gehen nun im Nachbarbezirk Braunau die Wogen hoch. Es gibt Parallelen: Auch in Hochburg-Ach half das Amt bei der Organisation mit. Dennoch hält der Ortschef die Kritik für unangebracht. Die Mitarbeiter habe er aus seiner Privattasche bezahlt.
Die Aufregung in Ried im Innkreis um die private 50er-Feier von Bürgermeister Bernhard Zwielehner hat nun auch in Hochburg-Ach die Kritiker von Ortschef Martin Zimmer (beide ÖVP) auf den Plan gerufen. Sie sehen einige Parallelen. Wie in Ried hat auch im 3300-Einwohner-Ort das Gemeindeamt die Einladungen zur Feier auf Zimmers Bauernhof verschickt.
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