Wieder Aufregung um private Bürgermeister-Feier

Nach dem Wirbel um die Feier zum 50. Geburtstag des Bürgermeisters von Ried/I. gehen nun im Nachbarbezirk Braunau die Wogen hoch. Es gibt Parallelen: Auch in Hochburg-Ach half das Amt bei der Organisation mit. Dennoch hält der Ortschef die Kritik für unangebracht. Die Mitarbeiter habe er aus seiner Privattasche bezahlt.