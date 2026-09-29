Spanierin (87) darf wieder in ihre Wohnung zurück

Die Frau hatte 70 Jahre lang in der Wohnung gelebt. Sie war 1956 mit ihren Eltern eingezogen und hatte später den Mietvertrag übernommen. Nachdem das Gebäude an ein Immobilienunternehmen verkauft worden war, war der alte Mietvertrag laut diesem nicht mehr gültig. Der Investor erhöhte den Mietpreis um 275 Prozent auf 2650 Euro. Nach mehreren gescheiterten Räumungsversuchen wurde Abascal am vergangenen Mittwoch von der Polizei trotz des Widerstands von Unterstützerinnen und Unterstützern aus der Wohnung geholt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Pensionistin ist in ihrer Mobilität eingeschränkt und hat einen Behinderungsgrad von 50 Prozent.