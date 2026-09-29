Klassenliste, Remigration: FPÖ-Mann droht Ärger

Der FPÖ-Mandatar hatte – Nachnamen, Adresse und der Name des Klassenvorstands waren geschwärzt – zu dem Posting geschrieben, dass ein „Blick in die Schulen ein Blick in die Zukunft“ sei. Und weiter: „Dass wir in Innsbruck zur Minderheit in unserer eigenen Stadt werden, ist die Realität, wenn wir nicht endlich mit der Remigration beginnen.“