Diese Frau bringt sogar Haaland ins Schwitzen

Nina Seethaler erzielt Tore wie am Fließband. Bei ihrer Quote wird sogar Super-Stürmer Erling Haaland neidisch. Dennoch bleibt die SG-Tennengau-Torjägerin ihrem Klub treu. Ihr Coach ist stolz, so eine Spielerin im Team zu haben.
Bei diesen Zahlen wird selbst Superstar Erling Haaland neidisch: In dieser Saison 13 Tore in fünf Spielen, in der Spielzeit davor 45 Treffer in achtzehn Saisonpartien. SG-Tennengau-Torjägerin Nina Seethaler ist in der Salzburger Frauenliga das Maß aller Dinge und die Stürmerin, die den Gegnern regelmäßig das Fürchten lehrt. „Ich bin froh, so eine Spielerin mit Erfahrung, Ehrgeiz und Spielfreude bei mir im Team zu haben“, streut Trainer Peter Hopfgartner seiner Topstürmerin Rosen. Verständlich, immerhin ist sie für den Großteil der Tore verantwortlich.
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