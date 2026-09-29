Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Unterhaus-Torjägerin

Diese Frau bringt sogar Haaland ins Schwitzen

Salzburg: Sport-Nachrichten
29.09.2026 10:30
Die Torquote von Nina Seethaler lässt sogar Erling Haaland staunen.
Die Torquote von Nina Seethaler lässt sogar Erling Haaland staunen.(Bild: EPA/Krone Kreativ/Adi Aschauer)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Nina Seethaler erzielt Tore wie am Fließband. Bei ihrer Quote wird sogar Super-Stürmer Erling Haaland neidisch. Dennoch bleibt die SG-Tennengau-Torjägerin ihrem Klub treu. Ihr Coach ist stolz, so eine Spielerin im Team zu haben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei diesen Zahlen wird selbst Superstar Erling Haaland neidisch: In dieser Saison 13 Tore in fünf Spielen, in der Spielzeit davor 45 Treffer in achtzehn Saisonpartien. SG-Tennengau-Torjägerin Nina Seethaler ist in der Salzburger Frauenliga das Maß aller Dinge und die Stürmerin, die den Gegnern regelmäßig das Fürchten lehrt. „Ich bin froh, so eine Spielerin mit Erfahrung, Ehrgeiz und Spielfreude bei mir im Team zu haben“, streut Trainer Peter Hopfgartner seiner Topstürmerin Rosen. Verständlich, immerhin ist sie für den Großteil der Tore verantwortlich.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
29.09.2026 10:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
83.202 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
80.534 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Oberösterreich
Nur fünf Skigebiete haben gute Überlebenschance
79.801 mal gelesen
Krone Plus Logo
Weiße Bänder mitten in der Hauptsaison – wie geht´s mit unseren Skigebieten weiter?
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
973 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
918 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
907 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Operation war nötig
Verletzungsteufel! Salzburg wochenlang ohne Trio
Sport Tv Logo
Unterhaus-Torjägerin
Diese Frau bringt sogar Haaland ins Schwitzen
Sport Tv Logo
Sie werden Eltern
„Ich bin schwanger“: Baby-News bei Sport-Traumpaar
Englische Woche wartet
Spitzenreiter selbstsicher: „Ist kein Lauf mehr“
Unfassbar!
Violetter Ansturm crasht Ticket-Server für Derby

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf