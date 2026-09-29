Alaba, Arnautovic? „Das war nicht die beste Wahl!“

„Er muss immer der Entscheider sein“

Auch die Sportdirektor-Suche nach dem ÖFB-Aus von Peter Schöttel war ein Thema. „Ich finde es sehr schwer, einem Ralf Rangnick einen Sportdirektor zur Seite zu stellen. Wer Ralf kennt und weiß, dass er etwas bewegen möchte, der weiß auch: Dann geht er nicht zu jemandem und sagt, dass er dort anrufen soll, sondern greift selbst zum Hörer und macht das“, schildert Hasenhüttl. Nachsatz: „Es muss jemand Ralf Rangnick zuarbeiten, aber er muss immer der Entscheider sein!“