SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen

ÖVP lehnt rote Pläne klar ab

Mit einem Beschluss ist allerdings nicht zu rechnen. Die ÖVP erteilt dem Vorhaben der SPÖ eine klare Absage. „Die Reform der Sozialhilfe finanziert sich nicht über neue Steuern, sondern über einen klaren und fairen Grundsatz: Jene, die noch nie ins Sozialsystem eingezahlt haben, sollen nicht vom ersten Tag an die volle Leistung erhalten. Genau darin liegt der Kern dieser Reform, und genau so ist sie auch aufgesetzt.