Gleich mehrere Traditionsbetriebe vor dem Aus

Alles hat einmal ein Ende. In Salzburg sehen gleich drei echte Institutionen innerhalb weniger Monate ihrer Schließung entgegen. Wehmut schwingt bei ihnen allen ein bisschen mit. Die „Krone“ hat sich angeschaut, wo und warum sich demnächst einiges ändern wird.
Die Gewächshäuser im Nonntal sind verwaist, ehemalige Abdunkelungsplanen hängen darin als vergilbte Fetzen von der Decke. Einige rosafarbene Plakate mit der Aufschrift „Ausverkauf“ halten am Äußeren der Glashäuser noch die Stellung. Ab Mittwoch werden aber auch sie ihrem Schicksal überlassen. Blumenkünstler Jörg Doll schließt die Tore seines Betriebes – fast 100 Jahre nach dessen Gründung.
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