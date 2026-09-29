Gleich mehrere Traditionsbetriebe vor dem Aus

Die Gewächshäuser im Nonntal sind verwaist, ehemalige Abdunkelungsplanen hängen darin als vergilbte Fetzen von der Decke. Einige rosafarbene Plakate mit der Aufschrift „Ausverkauf“ halten am Äußeren der Glashäuser noch die Stellung. Ab Mittwoch werden aber auch sie ihrem Schicksal überlassen. Blumenkünstler Jörg Doll schließt die Tore seines Betriebes – fast 100 Jahre nach dessen Gründung.