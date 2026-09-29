Leondinger Firma bekommt Millionen-Investition

Hello again wurde 2017 in Leonding bei Linz gegründet. Die Firma entwickelt Software für digitale Kundenbindungsprogramme; vor allem für Unternehmen, die regelmäßig Kundenkontakt haben. Zu den Kunden der Leondinger zählen etwa Deichmann, Müller und L´Osteria. Nun will man weiter wachsen – und zwar mit einem Millionen-Investment der deutschen Beteiligungsgesellschaft Emeram.