Leondinger Firma bekommt Millionen-Investition

Die deutsche Beteiligungsgesellschaft Emeram steigt beim 2017 in Leonding (OÖ) gegründeten Software-Unternehmen Hello again ein. Sol will man gemeinsam weiter wachsen, vor allem im deutschsprachigen Raum.
Hello again wurde 2017 in Leonding bei Linz gegründet. Die Firma entwickelt Software für digitale Kundenbindungsprogramme; vor allem für Unternehmen, die regelmäßig Kundenkontakt haben. Zu den Kunden der Leondinger zählen etwa Deichmann, Müller und L´Osteria. Nun will man weiter wachsen – und zwar mit einem Millionen-Investment der deutschen Beteiligungsgesellschaft Emeram.
„Wir wollen das Unternehmen beim Ausbau der Marktposition in der DACH-Region, bei der Internationalisierung und bei der Entwicklung AI-gestützter Lösungen unterstützen“, sagt Matthias Obermeyr, Partner bei Emeram. Konkret investieren von Emeram beratene Fonds in die Leondigner Kundenbindungsplattform. Es dürfte um etwas mehr als zehn Millionen Euro gehen.
„Der ideale Partner“
„Emeram ist der ideale Partner, um hello again zun führenden Player im Bereich der digitalen Kundenbindung aufzubauen“, sagt Gründer und CEO Franz Tretter. Seine Firma hat mittlerweile mehr als 1000 Unternehmenskunden, rund 18 Millionen App-Nutzer und zehn Millionen Euro wiederkehrenden Umsatz vorzuweisen.
Die Beteiligungsgesellschaft Emeram aus München ist auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum fokussiert und verwaltet ein Vermögen von mehr als 800 Millionen Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.