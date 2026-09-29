Wo der Wanderpokal mit zur Heiligen Messe darf

Nicht nur Innsbruck hat ein Tivoli, auch in Kirchbach gibt es eines! Das Kultstadion, das in den letzten Jahren eine umfangreiche Aufwertung erhielt, trägt seit jeher diesen Namen und beheimatet den örtlichen Unterligisten TUS Kirchbach. Im Mai gelang in einem dramatischen Saisonfinish der Aufstieg. „Sportlich ist die Unterliga Süd eine andere Hausnummer. Momentan tun wir uns etwas schwer, aber ich bin guter Dinge, dass wir uns etablieren“, sagt Obmann Erich Reicht.