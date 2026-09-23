Altersunterschied, Hochzeit? Riesch ist entspannt!

Ex-Ski-Ass Maria Riesch hat mit der „Bild“ über ihre Beziehung mit Kreuzfahrt-Manager Johann Schrempf gesprochen. Die Debatten rund um den Altersunterschied zwischen ihr und dem Österreicher lassen die Deutsche dabei kalt. Auch das Thema Hochzeit wurde angesprochen ...
13 Jahre war Riesch mit Marcus Höfl verheiratet. Im August 2024 dann die Trennung, im Jänner 2025 wurde die Ehe schließlich geschieden. Mittlerweile ist die 41-Jährige wieder in einer Beziehung. Zusammen mit dem Österreicher Johann Schrempf genießt sie ihr Leben nach der Ski-Karriere.
Der Altersunterschied zwischen Riesch und dem 66-jährigen Kreuzfahrt-Manager sorgt immer wieder für Debatten. Am Anfang, so verrät die ehemalige Ski-Rennläuferin, habe auch sie sich „ein bisschen“ Gedanken gemacht. Doch das sei schnell verflogen und auch die Debatten lassen Riesch kalt. „Johann ist sehr jung geblieben, sportlich, und noch voll im Job“, kann die Deutsche darauf nur antworten.
Hochzeitspläne? Ja, aber ...
Kennengelernt haben sich die beiden schon vor mehreren Jahren. Sie mochten sich und waren lange einfach gut befreundet. Beide waren verheiratet. Doch dann haben sich die Lebenswege geändert. „Er hat irgendwann gesagt, dass er mich schon immer toll fand. Ich habe gesagt: ‘Ich fand dich ja auch schon immer toll‘“, erinnert sich Riesch an einen entscheidenden Moment.
Und jetzt genießen sie zusammen ihr Leben. Druck möchte man sich selbst keinen auferlegen. Das Thema Hochzeit? „Wir reden da schon drüber, aber im Moment ist noch nichts geplant“, erklärt Riesch entspannt. Vorerst möchte man einfach gemeinsam entspannt glücklich sein. „Während meiner Skikarriere war ich nie entspannt. Heute ist diese Unruhe weg. Jetzt passt einfach alles für mich“, so Riesch abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.