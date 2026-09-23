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Glücklich mit Schrempf

Altersunterschied, Hochzeit? Riesch ist entspannt!

Ski Alpin
23.09.2026 09:12
Maria Riesch und Johann Schrempf sind zusammen glücklich.
Maria Riesch und Johann Schrempf sind zusammen glücklich.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ex-Ski-Ass Maria Riesch hat mit der „Bild“ über ihre Beziehung mit Kreuzfahrt-Manager Johann Schrempf gesprochen. Die Debatten rund um den Altersunterschied zwischen ihr und dem Österreicher lassen die Deutsche dabei kalt. Auch das Thema Hochzeit wurde angesprochen ... 

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13 Jahre war Riesch mit Marcus Höfl verheiratet. Im August 2024 dann die Trennung, im Jänner 2025 wurde die Ehe schließlich geschieden. Mittlerweile ist die 41-Jährige wieder in einer Beziehung. Zusammen mit dem Österreicher Johann Schrempf genießt sie ihr Leben nach der Ski-Karriere. 

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Der Altersunterschied zwischen Riesch und dem 66-jährigen Kreuzfahrt-Manager sorgt immer wieder für Debatten. Am Anfang, so verrät die ehemalige Ski-Rennläuferin, habe auch sie sich „ein bisschen“ Gedanken gemacht. Doch das sei schnell verflogen und auch die Debatten lassen Riesch kalt. „Johann ist sehr jung geblieben, sportlich, und noch voll im Job“, kann die Deutsche darauf nur antworten. 

Hochzeitspläne? Ja, aber ...
Kennengelernt haben sich die beiden schon vor mehreren Jahren. Sie mochten sich und waren lange einfach gut befreundet. Beide waren verheiratet. Doch dann haben sich die Lebenswege geändert. „Er hat irgendwann gesagt, dass er mich schon immer toll fand. Ich habe gesagt: ‘Ich fand dich ja auch schon immer toll‘“, erinnert sich Riesch an einen entscheidenden Moment. 

Und jetzt genießen sie zusammen ihr Leben. Druck möchte man sich selbst keinen auferlegen. Das Thema Hochzeit? „Wir reden da schon drüber, aber im Moment ist noch nichts geplant“, erklärt Riesch entspannt. Vorerst möchte man einfach gemeinsam entspannt glücklich sein. „Während meiner Skikarriere war ich nie entspannt. Heute ist diese Unruhe weg. Jetzt passt einfach alles für mich“, so Riesch abschließend.

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