Altersunterschied, Hochzeit? Riesch ist entspannt!

Hochzeitspläne? Ja, aber ...

Kennengelernt haben sich die beiden schon vor mehreren Jahren. Sie mochten sich und waren lange einfach gut befreundet. Beide waren verheiratet. Doch dann haben sich die Lebenswege geändert. „Er hat irgendwann gesagt, dass er mich schon immer toll fand. Ich habe gesagt: ‘Ich fand dich ja auch schon immer toll‘“, erinnert sich Riesch an einen entscheidenden Moment.