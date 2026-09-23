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70.000 Euro Schaden

Unachtsamer Pensionist (84) kracht in geparkte Pkw

Salzburg
23.09.2026 09:05
Symbolbild
Symbolbild(Bild: luciano - stock.adobe.com)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Drei geparkte Autos beschädigt und der eigene Wagen ein Totalschaden: In Bad Reichenhall, nahe der Salzburger Grenze, kam es am Dienstagabend zu einem folgenschweren Unfall. Ein 84-jähriger Salzburger wurde dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

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Am Dienstagabend kam es gegen 22.30 Uhr auf der Münchner Allee in Bad Reichenhall zu eben jenem Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Salzburger war laut Polizei ortsauswärts unterwegs, als er aus Unachtsamkeit den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Autos streifte.

In weiterer Folge prallte der Mann gegen einen weiteren geparkten Pkw und stieß anschließend in das Heck eines weiteren Fahrzeuges. Der 84-Jährige wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und zur Untersuchung in das Klinikum Bad Reichenhall gebracht.

Sein eigenes Fahrzeug erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 70.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Reichenhall reinigte die Fahrbahn und Beamte der Polizeiinspektion Bad Reichenhall nahmen den Unfall auf.

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