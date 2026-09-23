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Eklat um Clavicular

Beauty-Influencer soll Mädchen missbraucht haben

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23.09.2026 09:11
Braden Eric Peters ist eine der bekanntesten und polarisierendsten Figuren der sogenannten ...
Braden Eric Peters ist eine der bekanntesten und polarisierendsten Figuren der sogenannten „Looksmaxxing“-Szene.(Bild: Krone-Collage/Screenshot Instagram/clavicular0, Instagram.com/clavicular0)
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Beauty-Influencer Braden Eric Peters aka Clavicular soll ein 17-jähriges Mädchen unter Drogen gesetzt und im Schlaf missbraucht haben. Er wurde wegen Vergewaltigung angeklagt.

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Die Anklagepunkte basieren unter anderem auf Ermittlungen und einer zuvor eingereichten Zivilklage. Demnach soll Peters die damals 17-jährige Betroffene (die über soziale Medien kontaktiert und für seine Streams bezahlt wurde) in das Haus seiner Familie auf Cape Cod eingeladen haben.

Dort soll er Aleksandra M. massiv Wodka verabreicht und sie so stark betrunken gemacht haben, dass sie nicht mehr in der Lage war, ihre Einwilligung zu sexuellen Handlungen zu geben.

Übergriffe im Schlaf
Nach einem Livestream soll es zu dem sexuellen Übergriff im Schlaf gekommen sein. Peters weist diese Vorwürfe zurück. Er ist derzeit nicht in Untersuchungshaft.

Fettlöser in Wangen gespritzt
Neben den Vorwürfen bezüglich des Vorfalls auf Cape Cod enthält die Zivilklage auch bizarre Anschuldigungen bezüglich eines Livestreams: Peters soll der Jugendlichen dort ohne Zustimmung eine nicht zugelassene, fettlösende Substanz in die Wangen injiziert haben, was zu Gesichtsverletzungen führte.

„Gier ist gefährlich“
Peters hat die Anschuldigungen via Social Media zurückgewiesen und angedeutet, dass es sich hierbei um Versuche handele, von ihm als erfolgreichem Creator zu profitieren („Greed is evil“). Ihm folgen allein auf Instagram eine Million Menschen.

Das steckt dahinter
Gefährlicher Trend „Looksmaxxing“
  • Clavicular gilt als einer der Haupttreiber des Trends „Looksmaxxing“. Hier geht es vor allem um die extreme Optimierung des eigenen Äußeren und der Gesichtssymmetrie junger Männer.
  • Peters praktiziert und bewirbt teils gesundheitsgefährdende oder skurrile Methoden – darunter extremes Bodybuilding, anabole Steroide, den Gebrauch von Substanzen als Appetitzügler sowie radikale und pseudowissenschaftliche Praktiken wie das sogenannte „Bonesmashing“ (das Schlagen auf Gesichtsknochen in der Annahme, sie würden dadurch breiter oder markanter nachwachsen, Anm.).
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