Beauty-Influencer soll Mädchen missbraucht haben

Beauty-Influencer Braden Eric Peters aka Clavicular soll ein 17-jähriges Mädchen unter Drogen gesetzt und im Schlaf missbraucht haben. Er wurde wegen Vergewaltigung angeklagt.
Die Anklagepunkte basieren unter anderem auf Ermittlungen und einer zuvor eingereichten Zivilklage. Demnach soll Peters die damals 17-jährige Betroffene (die über soziale Medien kontaktiert und für seine Streams bezahlt wurde) in das Haus seiner Familie auf Cape Cod eingeladen haben.
Dort soll er Aleksandra M. massiv Wodka verabreicht und sie so stark betrunken gemacht haben, dass sie nicht mehr in der Lage war, ihre Einwilligung zu sexuellen Handlungen zu geben.
Übergriffe im Schlaf
Nach einem Livestream soll es zu dem sexuellen Übergriff im Schlaf gekommen sein. Peters weist diese Vorwürfe zurück. Er ist derzeit nicht in Untersuchungshaft.
Fettlöser in Wangen gespritzt
Neben den Vorwürfen bezüglich des Vorfalls auf Cape Cod enthält die Zivilklage auch bizarre Anschuldigungen bezüglich eines Livestreams: Peters soll der Jugendlichen dort ohne Zustimmung eine nicht zugelassene, fettlösende Substanz in die Wangen injiziert haben, was zu Gesichtsverletzungen führte.
„Gier ist gefährlich“
Peters hat die Anschuldigungen via Social Media zurückgewiesen und angedeutet, dass es sich hierbei um Versuche handele, von ihm als erfolgreichem Creator zu profitieren („Greed is evil“). Ihm folgen allein auf Instagram eine Million Menschen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.