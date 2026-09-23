Die wundervolle Botschaft hinter Kates Schmuck

Verbundenheit zum Film

Dass Kate sich ausgerechnet dieses auffällige Stück für diesen Abend ausgesucht hatte, war sicherlich kein Zufall. Denn die Queen Mum besuchte 1946 die erste Royal Film Performance, die ebenfalls am Leicester Square stattfand. Und die „Digger“-Premiere am Dienstag fand ebenfalls im Zuge der 73. Royal Film Performance statt.