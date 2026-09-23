Die wundervolle Botschaft hinter Kates Schmuck

Was für ein Red-Carpet-Comeback! Prinzessin Kate und Prinz William besuchten am Dienstagabend die Weltpremiere von Tom Cruises neuem Film „Digger“ in London. Und die 44-Jährige strahlte nicht nur in einem Wow-Look von Jenny Packham, sie trug auch einen Schmuck mit einem ganz besonderen Hintergrund ...
Kate stahl am Dienstagabend in London selbst Hollywoodstars wie Tom Cruise, Sandra Hüller und Co. die Show. Kein Wunder, sah die Prinzessin von Wales an diesem Abend einfach zauberhaft aus.
Kette gehörte „Queen Mum“
Doch heimlicher Star ihres Looks war eigentlich der auffällige Schmuck, für den die Ehefrau von Prinz William im königlichen Schmuckarchiv gestöbert hatte. Und sie hatte sich ganz besondere Stücke ausgesucht, die eine Verbindung zu zwei Generationen königlicher Frauen aufweisen.
Blickfang war dabei eindeutig die Kette mit Herzanhänger, die farblich perfekt mit dem Jenny-Packham-Dress harmonierte, aber auch wie angegossen in das für Kate schon fast ungewöhnlich tiefe Dekolleté passte. Bei dem Wow-Collier handelte es sich um die Amethyst-Sautoir-Halskette.
Die Kette, die mit Perlen, Diamanten und Amethysten besetzt ist, gehörte einst Königin Alexandra, die sie 1923 als Hochzeitsgeschenk an Elizabeth Bowes-Lyon, die spätere Queen Mother, überreicht hatte.
Verbundenheit zum Film
Dass Kate sich ausgerechnet dieses auffällige Stück für diesen Abend ausgesucht hatte, war sicherlich kein Zufall. Denn die Queen Mum besuchte 1946 die erste Royal Film Performance, die ebenfalls am Leicester Square stattfand. Und die „Digger“-Premiere am Dienstag fand ebenfalls im Zuge der 73. Royal Film Performance statt.
Auch die heutige Königin Camilla griff übrigens einst für eine Filmpremiere auf dieses Schmuckstück zurück: 2012 trug sie die Kette bei der Premiere von „Skyfall“.
Hommage an Lady Di
Doch Kate trug an diesem Abend nicht nur ein Schmuckstück von Prinz Williams Uroma, sie kombinierte die Kette mit Ohrringen, die längst zu den Lieblingsstücken der 44-Jährige gehören: die Collingwood Diamant- und Perlen-Ohrhänger, die einst Prinzessin Diana gehörten.
Lady Di bekam diese als Hochzeitsgeschenk von Collingwood geschenkt und trug sie während ihrer Zeit als Prinzessin von Wales zu vielen Anlässen. Prinz William erbte diese und schenkte sie schließlich seiner schönen Ehefrau.
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