Nach Radunfall des Kindes fuhr Mann einfach weiter

Vielleicht war ja alles halb so schlimm. Dennoch sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall in Imst nach einem Erwachsenen, dessen vermutlicher Sohn offenbar verletzt wurde. Der Mann blieb jedoch nicht am Unfallort.
Am Montag gegen 16.30 Uhr fuhr ein 69-jähriger Landwirt mit seinem Traktor auf dem Auweg in Imst. Ein Mann und zwei Buben (ca. 6 und 8 Jahre alt) fuhren mit Fahrrädern dem Traktor entgegen. Der Landwirt verringerte daraufhin die Geschwindigkeit seines Fahrzeuges. Nachdem der jüngere Bub den Traktor passiert hatte, blickte der 69-Jährige nach hinten und bemerkte, dass dieser offensichtlich mit seinem Fahrrad gestürzt war und sich Abschürfungen zugezogen hatte.
Keine Verständigung der Polizei gewünscht
Der Landwirt blieb stehen und ersuchte den ihm unbekannten Mann um Verständigung der Polizei sowie der Rettung, da er selbst kein Mobiltelefon mit sich führte. Der Mann wünschte aber keine Verständigungen und verließ mit den Kindern den Unfallort.
Der 69-Jährige meldete den Vorfall anschließend bei der Polizeiinspektion Imst. Diese sucht nun nach dem Mann, um den Vorfall zu klären.
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