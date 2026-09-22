Nach Radunfall des Kindes fuhr Mann einfach weiter

Am Montag gegen 16.30 Uhr fuhr ein 69-jähriger Landwirt mit seinem Traktor auf dem Auweg in Imst. Ein Mann und zwei Buben (ca. 6 und 8 Jahre alt) fuhren mit Fahrrädern dem Traktor entgegen. Der Landwirt verringerte daraufhin die Geschwindigkeit seines Fahrzeuges. Nachdem der jüngere Bub den Traktor passiert hatte, blickte der 69-Jährige nach hinten und bemerkte, dass dieser offensichtlich mit seinem Fahrrad gestürzt war und sich Abschürfungen zugezogen hatte.