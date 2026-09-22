AfD-Wahlsieger holen sich Tipps von der FPÖ

ÖVP vermutet, dass eher Kickl von „Rechtsextremen“ lernen möchte

Kritik an dem blauen Besuch bei den Blauen kam von der ÖVP. Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger drehte den Spieß um und fragte sich in einer Aussendung: „Was möchte ein rechtsextremer Politiker, der nicht einmal vor der Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung seiner politischen Ziele zurückschreckt, von der FPÖ lernen? Oder verhält es sich nicht vielmehr so, dass die Kickl-FPÖ Gefallen an Siegmunds totalitären Ansätzen gefunden hat und Ideen für Kickls ,Dritte Republik‘ sammeln möchte?“