Tödlicher Unfall! Trauer um Skisprung-Talent (16)

Der französische Skispringer Nathan Géhin ist im Alter von nur 16 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das bestätigte der Französische Skiverband (FFS) in den sozialen Medien.
„Der FFS spricht seiner Familie, seinen Freunden und allen Mitgliedern seines Vereins, die von dieser Tragödie tief betroffen sind, sein aufrichtiges Beileid aus. In dieser schweren Zeit steht der französische Skiverband ihnen mit voller Kraft zur Seite und bekundet sein tief empfundenes Mitgefühl“, schrieb der Verband auf Facebook.
Schwerer Autounfall
Medienberichten zufolge ereignete sich der Unfall am vergangenen Wochenende in der Wintersport-Gemeinde Ventron im Osten Frankreichs. Eine Fahrerin soll dort die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. Géhin kam bei dem Unfall ums Leben. Drei weitere Personen, darunter die Fahrerin, wurden schwer verletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.
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