Tödlicher Unfall! Trauer um Skisprung-Talent (16)

Schwerer Autounfall

Medienberichten zufolge ereignete sich der Unfall am vergangenen Wochenende in der Wintersport-Gemeinde Ventron im Osten Frankreichs. Eine Fahrerin soll dort die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. Géhin kam bei dem Unfall ums Leben. Drei weitere Personen, darunter die Fahrerin, wurden schwer verletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.