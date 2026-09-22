Leona König überrascht alle mit blonder Haarpracht

Normalerweise kennt man Leona König, die Moderatorin der ORF-Sendungen „Stars und Talente“ und „Die Goldene Note“, mit dunkler Mähne. Die Haarpracht blieb, die Farbe änderte sich. Komplett. Auf dem Münchener Oktoberfest zeigt sie sich erstmals öffentlich damit. Die „Krone“ hat weitere Bilder, die zeigen, dass sich hier jemand total verändert hat.
Erst dieser Tage sorgte eine prominente Frau für Aufsehen mit dem neuen Glanz ihrer Haarpracht: Victoria Swarovski (33) zeigte sich rechtzeitig zum Oktoberfest und zur Präsentation ihrer Dirndln ganz blond. Viel wurde darüber diskutiert - den einen gefällt's, den anderen nicht. Gut möglich, dass diese Diskussion nun neuerlich um eine Dame losbricht. Denn auch ORF-Star Leona König ist plötzlich erblondet. Wobei es bei ihr tatsächlich ein langer Reifeprozess bis dahin war.
Dauerte ein bisschen länger
„Ich wollte das bereits vor einem Jahr machen und endlich habe ich mich dazu durchringen können, es auch wirklich zu tun“, so König, die als Blondine nun nicht nur deutlich jünger, sondern auch typ-verändert wirkt. „Diese Verwandlung hat einfach ein bisschen länger gedauert, aber ich mit dem Ergebnis sehr glücklich“, erzählt die 45-jährige Moderatorin der „Krone“.
Freilich zog sie damit auch viele Blicke auf sich, als sie am Dienstag bei der Red Ladies Wiesn auftauchte. Dort wurde im Rahmen des Oktoberfestes zur Charity für eine Kinderklinik geladen. Für König, die auch selbst als Charity-Lady wirkt, also ein guter Grund, um für die gute Sache mitfeiern zu können.
Zurück in Wien, wird sie am Donnerstag bei der ORF-Programmpräsentation zu sehen sein. Beim großen Treff der Gesichter und Stimmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird sie mit dieser Haarpracht wohl herausstechen. Gleich danach starten die Dreharbeiten der neuen Staffel ihrer Sendung. Erblondet, Frau König? „Selbstverständlich!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.