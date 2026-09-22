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ORF-Star typverändert

Leona König überrascht alle mit blonder Haarpracht

Adabei Österreich
22.09.2026 12:45
Schon längst wollte ORF-Lady Leona König die Haarfärbe ändern. Jetzt traute sie sich endlich ...
Schon längst wollte ORF-Lady Leona König die Haarfärbe ändern. Jetzt traute sie sich endlich ...(Bild: Privat)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Normalerweise kennt man Leona König, die Moderatorin der ORF-Sendungen „Stars und Talente“ und „Die Goldene Note“, mit dunkler Mähne. Die Haarpracht blieb, die Farbe änderte sich. Komplett. Auf dem Münchener Oktoberfest zeigt sie sich erstmals öffentlich damit. Die „Krone“ hat weitere Bilder, die zeigen, dass sich hier jemand total verändert hat.

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Erst dieser Tage sorgte eine prominente Frau für Aufsehen mit dem neuen Glanz ihrer Haarpracht: Victoria Swarovski (33) zeigte sich rechtzeitig zum Oktoberfest und zur Präsentation ihrer Dirndln ganz blond. Viel wurde darüber diskutiert - den einen gefällt's, den anderen nicht. Gut möglich, dass diese Diskussion nun neuerlich um eine Dame losbricht. Denn auch ORF-Star Leona König ist plötzlich erblondet. Wobei es bei ihr tatsächlich ein langer Reifeprozess bis dahin war.

Dauerte ein bisschen länger
„Ich wollte das bereits vor einem Jahr machen und endlich habe ich mich dazu durchringen können, es auch wirklich zu tun“, so König, die als Blondine nun nicht nur deutlich jünger, sondern auch typ-verändert wirkt. „Diese Verwandlung hat einfach ein bisschen länger gedauert, aber ich mit dem Ergebnis sehr glücklich“, erzählt die 45-jährige Moderatorin der „Krone“.

Leona König total typverändert. Statt dunkler Haare, trägt sie jetzt eine blonde Mähne.
Leona König total typverändert. Statt dunkler Haare, trägt sie jetzt eine blonde Mähne.(Bild: Privat)
Seit rund einem Jahr bereits wollte die Moderatorin die Haarfarbe ändern – jetzt traute sie ...
Seit rund einem Jahr bereits wollte die Moderatorin die Haarfarbe ändern – jetzt traute sie sich.(Bild: Privat)
ORF-Star König wird die nächste Staffel ihrer Sendung bereits erblondet moderieren
ORF-Star König wird die nächste Staffel ihrer Sendung bereits erblondet moderieren(Bild: Privat)

Freilich zog sie damit auch viele Blicke auf sich, als sie am Dienstag bei der Red Ladies Wiesn auftauchte. Dort wurde im Rahmen des Oktoberfestes zur Charity für eine Kinderklinik geladen. Für König, die auch selbst als Charity-Lady wirkt, also ein guter Grund, um für die gute Sache mitfeiern zu können.

Zurück in Wien, wird sie am Donnerstag bei der ORF-Programmpräsentation zu sehen sein. Beim großen Treff der Gesichter und Stimmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird sie mit dieser Haarpracht wohl herausstechen. Gleich danach starten die Dreharbeiten der neuen Staffel ihrer Sendung. Erblondet, Frau König? „Selbstverständlich!“

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