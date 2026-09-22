Leona König überrascht alle mit blonder Haarpracht

Erst dieser Tage sorgte eine prominente Frau für Aufsehen mit dem neuen Glanz ihrer Haarpracht: Victoria Swarovski (33) zeigte sich rechtzeitig zum Oktoberfest und zur Präsentation ihrer Dirndln ganz blond. Viel wurde darüber diskutiert - den einen gefällt's, den anderen nicht. Gut möglich, dass diese Diskussion nun neuerlich um eine Dame losbricht. Denn auch ORF-Star Leona König ist plötzlich erblondet. Wobei es bei ihr tatsächlich ein langer Reifeprozess bis dahin war.