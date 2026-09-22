Regeln für „Killerroboter“: Österreich soll helfen

„Chance und Risiko gleichzeitig“

Bundeskanzler Stocker erklärte dazu, die KI sei „Chance und Risiko gleichzeitig.“ Es gehe darum, „die Chance zu nutzen und das Risiko zu begrenzen.“ Die Künstliche Intelligenz beschäftige nicht nur die UNO, „sondern uns alle, in Österreich, in Europa“, ergänzte Stocker. „Sie wird unsere Welt verändern. Und es geht darum, das positiv zu begleiten. Das heißt, sich nicht nur davor zu fürchten, sondern das zu tun, was notwendig ist, damit Künstliche Intelligenz einen guten Beitrag für unsere Gesellschaft leisten kann.“