Dianas Vater hatte angeblich Romanze mit der Queen

Palast reagiert ärgerlich – Spencer legt nach

Ob und wie sich der König an die damaligen Konversationen erinnert, war zunächst nicht bekannt. Überraschend hatte ein Palastsprecher jedoch bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt: „Seine Majestät ist sich gewahr, dass die brüderliche Trauer selbst viele Jahre nach so einem Verlust die Vernunft trüben, die Urteilsfähigkeit beeinträchtigen und die Erinnerung einfärben kann auf eine Weise, die andere nicht nachvollziehen können.“ Spencer zeigte sich davon unbeeindruckt. „Ich kann Ihnen hier und jetzt sagen: Das sind genau die Worte, die er gesagt hat“, betonte er in einem Interview.