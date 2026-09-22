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Der Eichelhäher

Wer diesen Vogel sieht, hat besonderen Besuch!

Tierecke
22.09.2026 13:36
Mit erstaunlichem Geschick sammelt der Eichelhäher Eicheln und versteckt sie für später.
Mit erstaunlichem Geschick sammelt der Eichelhäher Eicheln und versteckt sie für später.(Bild: Harri Jacksen)
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Von Tierecke

Er ist auffällig, laut und ziemlich clever: Der Eichelhäher ist einer jener Gartenvögel, die man nicht jeden Tag zu Gesicht bekommt. Wer ihn plötzlich zwischen Bäumen und Sträuchern entdeckt, sollte genauer hinschauen – denn hinter dem hübschen Gefieder steckt ein erstaunlich geschickter „Förster“.

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Wer einen Eichelhäher erspäht, erkennt ihn meist sofort: Das rosabraune Gefieder, der schwarze Bartstreif und die auffällig blau-schwarz gemusterten Flügelfedern machen ihn unverwechselbar. Besonders spannend wird es, wenn er den Schnabel öffnet: Eichelhäher können nicht nur lautstark auf sich aufmerksam machen, sondern auch die Rufe anderer Vögel nachahmen.

Mehr als nur ein schöner Besucher 
Der Eichelhäher ist aber weit mehr als ein auffälliger Vogel, der gelegentlich im Garten vorbeischaut. Er übernimmt eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Samen und trägt dazu bei, dass neue Bäume entstehen können. Wer ihn also in seinem Garten entdeckt, darf ruhig einen Moment länger hinschauen: Hier ist ein kleiner „Förster“ bei der Arbeit!

Sein auffälliges Gefieder macht den Eichelhäher zu einem unverwechselbaren Gartengast.
Sein auffälliges Gefieder macht den Eichelhäher zu einem unverwechselbaren Gartengast.(Bild: PhotoArt - stock.adobe.com)

Ein Vogel mit erstaunlichem Gedächtnis 
Damit er seine Vorräte später wiederfindet, muss sich der Eichelhäher zahlreiche Verstecke merken. Er verteilt seine Nahrung deshalb nicht einfach irgendwo, sondern versteckt sie gezielt. Wer ihn im Garten dabei beobachtet, wie er mit einer Eichel im Schnabel davonfliegt, sieht also möglicherweise gerade beim Anlegen eines seiner geheimen Vorratslager zu.

So unterstützen Sie Vogel im Garten: 

  • Heimische Gehölze pflanzen: Sträucher und Bäume liefern Nahrung, Deckung und Nistmöglichkeiten
  • Laub nicht überall entfernen: Unter Bäumen findet der Eichelhäher Insekten und andere Nahrung.
  • Keine Pestizide einsetzen: So bleiben Insekten als wichtige Nahrungsquelle erhalten.
  • Wasser anbieten: Eine flache, saubere Vogeltränke wird von vielen Gartenvögeln gerne angenommen.

Doch der Eichelhäher findet längst nicht jede seiner versteckten Eicheln wieder. Genau das macht ihn für die Natur so wertvoll: Aus manchen vergessenen Vorräten können später neue Eichen wachsen. Was für ihn ursprünglich nur ein cleveres Versteck war, kann also zur Grundlage für einen neuen Baum werden.

Sein markanter Kopf mit dem kräftigen Schnabel macht den Eichelhäher unverwechselbar.
Sein markanter Kopf mit dem kräftigen Schnabel macht den Eichelhäher unverwechselbar.(Bild: © Raymond Orton - stock.adobe.com)

Gilt nicht als bedroht
Auch wenn der Eichelhäher im Garten nicht unbedingt täglich vorbeischaut, muss man sich um ihn derzeit keine großen Sorgen machen: In Österreich gilt er laut BirdLife als nicht gefährdet. Geschätzt gibt es hierzulande rund 20.000 bis 35.000 Brutpaare. Umso schöner ist es, einen dieser faszinierenden Vögel aus nächster Nähe beobachten zu können. Denn mit seinem unverwechselbaren Aussehen, seiner erstaunlichen Cleverness und seinem ganz eigenen Beitrag zum Wald ist der Eichelhäher zweifellos einer der spannendsten gefiederten Gäste, die im Garten auftauchen können.

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