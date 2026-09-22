Wer diesen Vogel sieht, hat besonderen Besuch!

Gilt nicht als bedroht

Auch wenn der Eichelhäher im Garten nicht unbedingt täglich vorbeischaut, muss man sich um ihn derzeit keine großen Sorgen machen: In Österreich gilt er laut BirdLife als nicht gefährdet. Geschätzt gibt es hierzulande rund 20.000 bis 35.000 Brutpaare. Umso schöner ist es, einen dieser faszinierenden Vögel aus nächster Nähe beobachten zu können. Denn mit seinem unverwechselbaren Aussehen, seiner erstaunlichen Cleverness und seinem ganz eigenen Beitrag zum Wald ist der Eichelhäher zweifellos einer der spannendsten gefiederten Gäste, die im Garten auftauchen können.