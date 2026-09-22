Österreicher machten weniger und kürzere Urlaube

Auto am beliebtesten

Bei 58,3 Prozent aller Urlaubsreisen erfolgten die An- und die Abreise heuer im ersten Halbjahr mit dem Auto – vor einem Jahr waren es 59,7 Prozent und vor zwei Jahren 60,9 Prozent. Besonders hoch war die Pkw-Nutzung bei Inlandsreisen – hier lag der Anteil bei 75,1 Prozent. Im Ausland waren es 41,7 Prozent – der Rest verteilt sich in diesem Bereich hauptsächlich auf Flüge (38,3 Prozent aller Auslandsreisen) und die Bahn (11,3 Prozent). Bei Inlandsurlauben wurde wesentlich öfter – bei jeder fünften Reise (20,5 Prozent) - mit dem Zug gefahren.