Herzinfarkt! KAC-Legende blickte Tod ins Auge

Das Kärntner Eishockey-Derby steht vor der Türe. Am Mittwoch duellieren sich KAC und VSV zum 364. Mal. Rotjacken-Legende Dave Shand sowie Adler-Star Ken Strong haben in der NHL in einem Team gespielt, waren dann erbitterte Gegner. Zuletzt kämpfte der frühere KAC-Verteidiger ums Überleben.
Nach fast 40 Jahren denken die Menschen in Klagenfurt noch immer an mich. Das ist einfach schön!“, zeigt sich Dave Shand ob der vielen Genesungswünsche aus Österreich gerührt.
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