Herzinfarkt! KAC-Legende blickte Tod ins Auge

Das Kärntner Eishockey-Derby steht vor der Türe. Am Mittwoch duellieren sich KAC und VSV zum 364. Mal. Rotjacken-Legende Dave Shand sowie Adler-Star Ken Strong haben in der NHL in einem Team gespielt, waren dann erbitterte Gegner. Zuletzt kämpfte der frühere KAC-Verteidiger ums Überleben.