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Weggefährte von Strong

Herzinfarkt! KAC-Legende blickte Tod ins Auge

Eishockey
22.09.2026 12:27
Im Derby wurde früher mit harten Bandagen gekämpft. Links: Dave Shand.
Im Derby wurde früher mit harten Bandagen gekämpft. Links: Dave Shand.(Bild: Gert Eggenberger)
Porträt von Martin Quendler
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Martin Quendler und Stefan Plieschnig

Das Kärntner Eishockey-Derby steht vor der Türe. Am Mittwoch duellieren sich KAC und VSV zum 364. Mal. Rotjacken-Legende Dave Shand sowie Adler-Star Ken Strong haben in der NHL in einem Team gespielt, waren dann erbitterte Gegner. Zuletzt kämpfte der frühere KAC-Verteidiger ums Überleben.

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Nach fast 40 Jahren denken die Menschen in Klagenfurt noch immer an mich. Das ist einfach schön!“, zeigt sich Dave Shand ob der vielen Genesungswünsche aus Österreich gerührt.

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