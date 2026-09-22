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In 4 Sekunden gelöst!

Sechsjährige Chinesin bricht Zauberwürfel-Rekord

Ausland
22.09.2026 12:47
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit nur sechs Jahren hat Lian Yunzhi aus China bereits einen Weltrekord aufgestellt. Sie löste einen Zauberwürfel – auch bekannt als Rubik‘s Cube – in nur etwas mehr als vier Sekunden. 

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Das Kunststück gelang dem Mädchen in diesem Monat sogar bei zwei Wettbewerben in Wuhan und Guangzhou. Sie drehte den Würfel in 4,52 und 4,27 Sekunden in die richtige Position und brach damit zweimal den bisherigen Weltrekord der Frauen.

Gleich zweimal brach die junge Chinesin den Weltrekord der Frauen.
Gleich zweimal brach die junge Chinesin den Weltrekord der Frauen.(Bild: Reuters/China News Service)

In Triumphpose
Lian sei die erste „Speedcuberin“, die unter 4,5 Sekunden blieb, berichtete das chinesische Staatsfernsehen. Ein Video zeigt die Kleine mit rotkarierter Masche im Haar auf dem Kopf, wie sie den Zauberwürfel in Windeseile hin- und herdreht, bevor sie ihn auf einen Tisch legt, in die Hände klatscht und triumphierend die Faust reckt.

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Täglich stundenlanges Training
Ihre Tochter habe schon früh mit dem Zauberwürfel angefangen – neben Hobbys wie Tanzen und Musik, sagte Lians Mutter Lin Yangxi örtlichen Medien. Mit der Zeit habe sie dann bemerkt, dass Zauberwürfel-Lösen „ein hervorragendes Mittel ist, um die Fähigkeiten eines Kindes umfassend zu entwickeln.“ Inzwischen beherrsche Lian – Spitzname „Zhizhi“ – mehr als 1300 verschiedene Algorithmen zur Lösung des Zauberwürfel-Problems und übe täglich zwischen zwei und drei Stunden.

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