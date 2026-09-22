Sechsjährige Chinesin bricht Zauberwürfel-Rekord

In Triumphpose

Lian sei die erste „Speedcuberin“, die unter 4,5 Sekunden blieb, berichtete das chinesische Staatsfernsehen. Ein Video zeigt die Kleine mit rotkarierter Masche im Haar auf dem Kopf, wie sie den Zauberwürfel in Windeseile hin- und herdreht, bevor sie ihn auf einen Tisch legt, in die Hände klatscht und triumphierend die Faust reckt.