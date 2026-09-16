Fragen und Antworten: Droht uns die KI-Apokalypse?

Warum droht der Menschheit die KI-Apokalypse?

Der Philosoph Nick Bostrom hat das Szenario eines „Büroklammern-Maximierers“ entworfen: Darin erhält eine Maschine den Auftrag, so viele Büroklammern wie möglich zu produzieren. Sie verfolgt ihr Ziel so unerbittlich, dass sie sämtliche Materie – einschließlich der Menschheit – hierfür nutzt. Diese Analogie soll verdeutlichen, dass ein ausreichend leistungsfähiges System danach strebt, sich genügend Ressourcen zu beschaffen und der eigenen Abschaltung zu widerstehen. Dies geschieht nicht aus Böswilligkeit, sondern weil es sonst seine Aufgabe nicht erfüllen kann. Es gibt bisher noch keinen Plan, eine solche Entwicklung auszuschließen.