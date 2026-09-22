17-Jähriger rast mit 115 km/h über Schottenring

Raser, Alkohol, Drogen und offene Strafen: Bei Schwerpunktkontrollen in Wien zog die Polizei am Montag zahlreiche Verkehrssünder aus dem Verkehr.
Für den spektakulärsten Fall sorgte ein 17-Jähriger am Schottenring. Er wurde mit 115 km/h statt erlaubter 50 km/h gemessen. Zudem hatte der Jugendliche keinen gültigen Führerschein. Beim Wagen handelte es sich um ein Mietauto, das ursprünglich ein Freund angemietet hatte. Der 17-Jährige wurde mehrfach angezeigt.
Auch am Wiener Gürtel wurde in der Nacht intensiv kontrolliert. Die Polizei stellte 21 Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie zahlreiche weitere Verkehrsverstöße fest.
E-Scooter-Lenker mit Crystal Meth unterwegs
Ein Lenker hatte mehr als 0,8 Promille. In drei Fällen bestand der Verdacht auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Bei einem E-Scooter-Lenker wurden zudem vier Beutel Crystal Meth sichergestellt.
Zwei weitere Personen mussten wegen nicht bezahlter Strafen zum Strafantritt vorgeführt werden. Offen waren dabei rund 4500 Euro beziehungsweise 18.250 Euro.
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