17-Jähriger rast mit 115 km/h über Schottenring

Für den spektakulärsten Fall sorgte ein 17-Jähriger am Schottenring. Er wurde mit 115 km/h statt erlaubter 50 km/h gemessen. Zudem hatte der Jugendliche keinen gültigen Führerschein. Beim Wagen handelte es sich um ein Mietauto, das ursprünglich ein Freund angemietet hatte. Der 17-Jährige wurde mehrfach angezeigt.