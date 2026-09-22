Wie sich die Bilder von 2008 und 2026 gleichen

Man schrieb das Jahr 2008. Altach startete in seine dritte Bundesligaspielzeit. Mit einem desaströsen ersten Saisonviertel – damals gab es noch die Zehnerliga. Nach sieben Runden hielten die Rheindörfler bei drei Punkten und fünf erzielten Toren. Wie jetzt nach der 0:2-Niederlage in Lustenau auch.
Zwei kleine Unterschiede gibt es aber dennoch. 2008 waren die Rheindörfler nach sieben Runden Vorletzter, da Kapfenberg noch schlechter war. Nun ist aber das Schlusslicht. Während man damals mit 22 erhaltenen Toren die Schießbude der Liga war, sind es dieses Mal „nur“ zwölf Gegentreffer. Sowohl Hartberg, der GAK, Austria Wien als auch Wolfsberg haben schon mehr bekommen.
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