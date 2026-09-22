Wie sich die Bilder von 2008 und 2026 gleichen

Zwei kleine Unterschiede gibt es aber dennoch. 2008 waren die Rheindörfler nach sieben Runden Vorletzter, da Kapfenberg noch schlechter war. Nun ist aber das Schlusslicht. Während man damals mit 22 erhaltenen Toren die Schießbude der Liga war, sind es dieses Mal „nur“ zwölf Gegentreffer. Sowohl Hartberg, der GAK, Austria Wien als auch Wolfsberg haben schon mehr bekommen.