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Hartbergs Rettung

Der „LASK-Schreck“ brauchte nur 50 Sekunden

Fußball National
22.09.2026 12:30
Andrija Radulovic riss beim Hartberg-Debüt mit einem Doppelpack die Partie aus dem Feuer.
Andrija Radulovic riss beim Hartberg-Debüt mit einem Doppelpack die Partie aus dem Feuer.(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

„Joker“ Andrija Radulovic rettete Hartberg nach schier aussichtslosem Rückstand ein 3:3. Auch beim zweiten Debüt schockte der Montenegriner die Linzer.

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Der Einstand von Andrija Radulovic im Dress von Hartberg lief wie in einem Hollywood-Drehbuch ab – der Montenegriner kam, sah und siegte.

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