Wie Gastronomie und Hotels die Inflation anheizen

Den Schwarzen Peter für überhöhte Preise bekommt die Branche ohnehin nicht von der Nationalbank. Sie habe in den letzten Jahren objektiv massive Kostensteigerungen zu schlucken gehabt. Personal, Energie und Vorprodukte wie etwa Lebensmittel wurden deutlich teurer im Einkauf. Gleichzeitig ist aber die Produktivität anders als in der Gesamtwirtschaft sogar deutlich rückläufig gewesen. Umgerechnet auf die Nächtigung bzw. die Essensportion hat das die Kostenlast nochmals erhöht. Folge ist, dass die reale Wertschöpfung im Vorjahr sogar um zwölf Prozent unter dem Niveau von 2019 liegt. Wirten und Hoteliers bleibt somit trotz hoher Rechnungen ihrer Gäste in Wahrheit weniger in der Kasse.