508-Kg-Bulle springt in Arena in Zuschauermenge

Der sechs Jahre alte, rund 508 kg schwere Stier namens „Malacara“ befand sich schon einige Zeit im Ring, als er plötzlich von Rejoneador Duarte Fernandes abließ. (Ein Rejoneador kämpft in der Stierkampfarena zu Pferd, Anm.) Anstatt einen der Toreros anzugreifen, die sich an die Holzbarrieren drückten, bog der Bulle scharf nach links ab und sprang über eine Absperrung direkt in die Zuschauermenge.