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Schock bei Stierkampf

508-Kg-Bulle springt in Arena in Zuschauermenge

Ausland
22.09.2026 12:36
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Stierkampfarena Plaza de Toros de Murcia kam es am Sonntag in der Nachmittagsvorstellung zu einem gefährlichen Zwischenfall.

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Der sechs Jahre alte, rund 508 kg schwere Stier namens „Malacara“ befand sich schon einige Zeit im Ring, als er plötzlich von Rejoneador Duarte Fernandes abließ. (Ein Rejoneador kämpft in der Stierkampfarena zu Pferd, Anm.) Anstatt einen der Toreros anzugreifen, die sich an die Holzbarrieren drückten, bog der Bulle scharf nach links ab und sprang über eine Absperrung direkt in die Zuschauermenge.

Panikartige Szenen
Dank der massiven Betonbrüstung hatten die Zuschauer Glück im Unglück – niemand wurde verletzt. Augenzeugen berichten jedoch von panikartigen Szenen, da die Hörner des Tieres den ersten Sitzreihen extrem nah kamen.

Dank einer massiven Betonbrüstung vor den vorderen Sitzreihen wurde wie durch ein Wunder niemand ...
Dank einer massiven Betonbrüstung vor den vorderen Sitzreihen wurde wie durch ein Wunder niemand verletzt.(Bild: KameraOne)

Der Stier lief daraufhin durch den Ausgangsbereich (siehe Video oben), wurde jedoch wieder auf den Sand zurückgebracht, wo der Stierkampf fortgesetzt wurde. Fernandes tötete das Tier unter tosendem Applaus gemäß der Tradition schließlich mit einer Lanze und einem kurzen Schwert.

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