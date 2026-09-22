ÖTV-Gegner im Davis-Cup-Finalturnier steht fest!

ÖTV hofft auf rege Fan-Unterstützung

„Spanien ist ein richtiger Brocken“, betonte auch ÖTV-Präsident Richard Grasl. „Aber auch gegen Belgien hat man gesehen, dass im Davis Cup alles möglich ist. Wir hoffen, dass uns viele Fans nach Bologna begleiten und arbeiten schon an einer Fanreise“, sagte Grasl. Gegen Belgien hat sich Österreich in der Besetzung Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler/Neil Oberleitner mit einem 3:1-Sieg in Wien das Ticket für das Finalturnier geholt. „Es ist eine Wahnsinnsleistung. Das ein zweites Mal zu schaffen, ist richtig cool. Das Team ist richtig stark, alle wachsen über sich hinaus“, fand Dominic Thiem in „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV lobende Worte für seine Nachfolger.