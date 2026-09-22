„Merz zu Weihnachten nicht mehr Kanzler“

Experte hält „gar nichts“ von Minderheitsregierung

Das Problem von Merz sei, dass er bisher kaum etwas habe umsetzen können – weder im Sozialbereich noch beim Thema Steuern oder in der Wirtschaft. „Gar nichts“ hält Jurka zudem von der jüngst in CDU-Kreisen ins Spiel gebrachten Variante einer Minderheitsregierung. Dies sei „nicht praktikabel“, weil Merz nicht von der AfD unterstützt werden wolle, die anderen Parteien aber bei zentralen Reformvorhaben nicht mitgehen wollen.

„Rennen zwischen AfD und Union“

Bei Neuwahlen sieht Jurka ein Rennen zwischen Union und AfD um den ersten Platz. Die SPD müsste ihre aktuellen Umfragewerte nämlich verdoppeln, um in dieses Spiel zu kommen. „Nicht unterschätzen“ dürfe man die oppositionellen Grünen.