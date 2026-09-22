Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krise bei Bulls

Salzburg-Kapitän: „Dann haben wir falschen Beruf!“

Salzburg: Sport-Nachrichten
22.09.2026 13:00
Kapitän fordert mehr von sich und seinen Teamkollegen: Thomas Raffl.
Kapitän fordert mehr von sich und seinen Teamkollegen: Thomas Raffl.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Zwei Spiele, zwei Niederlagen und ein Torverhältnis von 4:13! Für den ehemaligen Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg sind die ersten beiden Partien in der ICE Hockey League ordentlich danebengegangen. Am Mittwoch haben die Salzburger die Chance, es besser zu machen. Kapitän Thomas Raffl äußerte sich gegenüber der „Krone“ zur Kritik von Fans, Experten und Medien. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das haben sich die Salzburger ganz anders vorgestellt. Nach der Horror-Vorsaison mit dem Aus im Play-off-Viertelfinale gegen Pustertal – die Bulls gewannen dabei keine einzige Partie – folgte im Sommer der große Umbruch. Es gab neue Importspieler, einen neuen Trainer und den fixen Einbau junger Spieler. Das Ruder des sinkenden Schiffs sollte also herumgeworfen werden. Die ersten beiden Partien in der ICE Hockey League sowie die Ergebnisse auf internationaler Bühne (Champions Hockey League) zeigten jedoch, dass die alten Probleme mit in die neue Saison genommen wurden.

Denn zum Auftakt gab es für die Eisbullen erst eine 1:7-Niederlage gegen den Rivalen aus Klagenfurt auf eigenem Eis und am Sonntag eine 3:6-Niederlage in Bozen. „Für uns Spieler ist das natürlich sehr bitter. Zwei Niederlagen zum Auftakt sind nicht das, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Kapitän Thomas Raffl am Dienstag nach dem Training. „Das gibt uns schon einige Signale, woran wir arbeiten müssen“, meinte der 40-Jährige.

Zitat Icon

Wir müssen uns erden und zu den Basics zurückkehren.

Thomas RAFFL, Kapitän EC Red Bull Salzburg

Vom Anspruch war bei Salzburg bislang nichts zu sehen
Bislang war in keiner Partie etwas vom Anspruch zu sehen, Topfavorit auf den Titel zu sein. Die Kritik aus den Fanlagern und aus der Öffentlichkeit ist zu diesem Zeitpunkt schon nicht zu überhören oder zu übersehen. Davon will man innerhalb des Teams allerdings nichts wissen. „Wenn wir uns als Profisportler davon beeinflussen lassen, dann haben wir den falschen Beruf gewählt. Speziell nach zwei Niederlagen zum Start machen wir uns den größten Druck selbst“, erklärte der Oberbulle.

Der Turnaround soll am Mittwoch gegen die Haie aus Innsbruck gelingen. „Wir müssen uns erden und zu den Basics zurückkehren“, forderte der Kapitän. Ob er dabei auf seinen Bruder Michael Raffl zurückgreifen kann, war am Dienstag noch ungewiss. Der Topstürmer hatte sich bei der 3:6-Niederlage am Sonntag in Bozen einen Schuss auf den Knöchel eingefangen und das Eis im Mitteldrittel humpelnd verlassen. Die Ergebnisse der Untersuchung sind laut Klub-Informationen bislang noch nicht eingetroffen. Ein Einsatz gegen die Tiroler ist somit fraglich. 

Lesen Sie auch:
Salzburg (Brooks, li.) steht noch ohne Punkte da.
Bulls erneut in Krise
Jetzt geht der Horror wieder von vorne los
21.09.2026

Torjäger fraglich, Baltram wieder im Training
Auch Nick Poisson muss um einen Einsatz zittern. Dafür stand Florian Baltram wieder auf dem Eis. Der Angreifer musste zuletzt wegen einer Bänderverletzung am Knöchel pausieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
22.09.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
190.899 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Österreich
„Da hab ich das alles einfach tun müssen …“
134.047 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der 63-Jährige in einem Video, das er vor wenigen Tagen auf Facebook veröffentlich hat: „Ich ...
Deutschland
Skandal nach Tausenden Spanner-Videos von Wiesn
110.523 mal gelesen
Tatort „Teufelsrad“: In dem legendären Fahrgeschäft werden unfreiwillige Entblößungen gefilmt ...
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
2154 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1546 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1308 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Krise bei Bulls
Salzburg-Kapitän: „Dann haben wir falschen Beruf!“
Keiner traf öfter
Das ist die Torfabrik im Salzburger Unterhaus
Bulls erneut in Krise
Jetzt geht der Horror wieder von vorne los
Sport Tv Logo
Tischtennis-Obmann
Durch Herzinfarkt erfolgt bei Vereinsboss Umdenken
In neues Licht
60.000 Euro! Regionalligist investiert kräftig

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf