Salzburg-Kapitän: „Dann haben wir falschen Beruf!“

Vom Anspruch war bei Salzburg bislang nichts zu sehen

Bislang war in keiner Partie etwas vom Anspruch zu sehen, Topfavorit auf den Titel zu sein. Die Kritik aus den Fanlagern und aus der Öffentlichkeit ist zu diesem Zeitpunkt schon nicht zu überhören oder zu übersehen. Davon will man innerhalb des Teams allerdings nichts wissen. „Wenn wir uns als Profisportler davon beeinflussen lassen, dann haben wir den falschen Beruf gewählt. Speziell nach zwei Niederlagen zum Start machen wir uns den größten Druck selbst“, erklärte der Oberbulle.