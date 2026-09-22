Mit Metalldetektor Schatz aus Römerzeit entdeckt

Kaiser Hadrian regierte von 117 bis 138 nach Christus und ist heute vor allem für den auf seine Anordnung hin angelegten Hadrianswall in Nordengland bekannt. Der Großteil der entdeckten Münzen wurde aber noch früher hergestellt, im ersten Jahrhundert nach Christus. Die älteste Münze stammt aus dem Jahr 148 vor Christus, als Rom noch eine Republik ohne Kaiser war. Damit war sie bereits über 270 Jahre alt, als sie vergraben wurde. Dennoch war sie weiterhin ein gültiges Zahlungsmittel.