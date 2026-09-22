Polizist „Vinzenz“ und Kind „Max“ werden vermisst

Eine Namensänderung brachte Ruhe im Innviertel

Nicht nur Blechfiguren sind beliebte Beute – auch Schilder mit lustigen oder ungewöhnlichen Ortsnamen sind beliebt. Über die Grenzen bekannt wurde die kleine Ortschaft Fucking in der Innviertler Gemeinde Tarstorf. Doch seit fünf Jahren ist es hier ruhig geworden und keine Ortstafel ist mehr verschwunden. Grund: Der Ort wurde auf die unverfängliche Schreibweise Fugging umbenannt, und damit gab’s keine Anziehungskraft mehr für Diebe.