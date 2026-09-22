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Diebe schlugen zu

Polizist „Vinzenz“ und Kind „Max“ werden vermisst

Oberösterreich
22.09.2026 13:00
Der Freistädter Bürgermeister Christian Gratzl mit „Max“. Und in Bad Leonfelden wird ...
Der Freistädter Bürgermeister Christian Gratzl mit „Max“. Und in Bad Leonfelden wird Blech-Polizist „Vinzent“ noch vermisst.(Bild: Krone KREATIV/Stadt Bad Leonfelden, Stadtgemeinde Freistadt)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Sie sollten durch ihre stille Anwesenheit die Verkehrssicherheit heben, konnten sich aber auch nicht gegen freche Diebe wehren. Jetzt sind in Oberösterreich der Polizist „Vinzenz“ und der Bub „Max“ verschwunden. Ob die Blech-Figuren nun gemeinsam irgendwo versteckt werden oder es mehrere Diebe gab – es ist unklar.

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Wo sind Polizist „Vinzenz“ und der kleine „Max“ abgeblieben? In Bad Leonfelden und Freistadt im Mühviertel werden „stumme Helfer“ für die Verkehrssicherheit vermisst. Diebe haben die lebensgroßen Blechfiguren mitgehen lassen.

Fahndung bisher erfolglos
„Vinzenz“ ist bereits seit fast zwei Monaten verschwunden. Er war schon einmal weg, wurde dann aber wieder gefunden bzw. zurückgegeben. Die aktuelle Fahndung nach dem Aufsteller blieb aber ohne Erfolg. Ob ein Nachfolger angeschafft wird, ist noch nicht entschieden.

Einem Blech-Kind wurde der Kopf abgerissen
In Freistadt ist der Diebstahl noch frisch. Von der Stadtgemeinde wurden zum Schulbeginn mehrere „Brems dich ein“-Schilder aufgestellt: Ein Bub – „Max“ genannt – hält ein Gefahrenschild in die Höhe und soll Autofahrer und Biker zum Abbremsen bewegen. Doch sie hatten nicht lange Ruhe. Ein „Max“ ist verschwunden, bei einem anderen Blechschild wurde der Kopf des Kindes abgerissen.

Anzeige und Appell
„Die Sicherheit unserer Kinder hat oberste Priorität. Ich verstehe nicht, warum jemand solche Schilder beschädigt oder stiehlt. Das ist eine Sauerei“, ärgert sich Bürgermeister Christian Gratzl. Die Vandalenakte wurden angezeigt. Gleichzeitig appelliert man in Freistadt wie auch in Bad Leonfelden, die Blechfiguren wieder zurückzubringen.

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Eine Namensänderung brachte Ruhe im Innviertel
Nicht nur Blechfiguren sind beliebte Beute – auch Schilder mit lustigen oder ungewöhnlichen Ortsnamen sind beliebt. Über die Grenzen bekannt wurde die kleine Ortschaft Fucking in der Innviertler Gemeinde Tarstorf. Doch seit fünf Jahren ist es hier ruhig geworden und keine Ortstafel ist mehr verschwunden. Grund: Der Ort wurde auf die unverfängliche Schreibweise Fugging umbenannt, und damit gab’s keine Anziehungskraft mehr für Diebe.

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