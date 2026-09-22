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„Alles voller Blut“

Cora Schumacher mit tiefer Wunde in Notaufnahme!

Society International
22.09.2026 12:35
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schockmoment mitten in der Nacht! Cora Schumacher meldete sich aus der Notaufnahme und zeigte ihre übel zugerichtete Unterlippe. Bis zu sechs Stiche waren nötig. Auf ihren Kleidern und einem Tuch hatte sie zahlreiche Blutspritzer! „Ich sehe echt aus wie Quasimodo“, sagte sie.

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Mit viel Galgenhumor hat sich die 49-Jährige in mehreren Story-Beiträgen bei ihren Followern auf Instagram gemeldet.

„Ich sehe echt aus wie Quasimodo!“ Schockmoment für alle Follower von Cora Schumacher. Die ...
„Ich sehe echt aus wie Quasimodo!“ Schockmoment für alle Follower von Cora Schumacher. Die Ex-Frau von Ralf Schumacher meldet sich mitten in der Nacht aus der Notaufnahme.(Bild: Krone-Collage/https://www.instagram.com/coraschumacher)

Die Ex-Frau von Ralph Schumacher musste offenbar spät in der Nacht mit einer klaffenden Fleischwunde in die Notaufnahme! Sie sehe „sch...e“ aus, erklärte sie zu einem Video, das zeigt, wie ein Arzt ihre extrem geschwollene Unterlippe und eine tiefe Fleischwunde untersucht. 

Cora Schumacher zeigt auf Instagram ihre extrem angeschwollene Lippe.
Cora Schumacher zeigt auf Instagram ihre extrem angeschwollene Lippe.(Bild: https://www.instagram.com/coraschumacher)

„Sonntagabend – wenn der einzige Stecher der Arzt in der Notaufnahme ist“, scherzt Schumacher, als Bilder auftauchen, auf denen sie genäht wird. 

„Sehe aus wie Quasimodo“
Später legte sie nach: „Ich sehe echt aus wie Quasimodo. Sechs Stiche.“  Dann zeigt Schumacher ihre Kleidung. „Alles voller Blut“, „was man halt Sonntagabend so um halb zwei macht.“

Die Wunde musste mit mehreren Stichen genäht werden.
Die Wunde musste mit mehreren Stichen genäht werden.(Bild: https://www.instagram.com/coraschumacher)

Gefährliche Keime
Was genau passiert war, verriet sie allerdings nicht. Man erfährt jedoch, dass der Arzt ihr ein Antibiotikum verschrieben hat. Bei den Keimen dieser Wunde sei das nötig. Außerdem eine Impfung. Viel mehr wollte sie offenbar zunächst nicht preisgeben. Stattdessen verabschiedete sie sich mit einem kleinen Seitenhieb auf ihr Liebesleben: „Knutschen ist nicht im Moment.“ Wir wünschen Cora jedenfalls eine rasche und gute Genesung!

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