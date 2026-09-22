Cora Schumacher mit tiefer Wunde in Notaufnahme!

Gefährliche Keime

Was genau passiert war, verriet sie allerdings nicht. Man erfährt jedoch, dass der Arzt ihr ein Antibiotikum verschrieben hat. Bei den Keimen dieser Wunde sei das nötig. Außerdem eine Impfung. Viel mehr wollte sie offenbar zunächst nicht preisgeben. Stattdessen verabschiedete sie sich mit einem kleinen Seitenhieb auf ihr Liebesleben: „Knutschen ist nicht im Moment.“ Wir wünschen Cora jedenfalls eine rasche und gute Genesung!