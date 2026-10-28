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Im Kleid von Mango!

Prinzessin Amalia stahl bei Gala-Dinner allen Show

Royals
28.10.2026 09:11
Kronprinzessin Amalia begeisterte beim Dinner mit dem Staatsrat in Den Haag im limettengrünen ...
Kronprinzessin Amalia begeisterte beim Dinner mit dem Staatsrat in Den Haag im limettengrünen Mango-Kleid und mit lässiger Flechtfrisur.(Bild: AFP/REMKO DE WAAL)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Am Dienstagabend waren in Den Haag alle Augen auf Kronprinzessin Amalia gerichtet. Beim Dinner der niederländischen Royals mit den Mitgliedern des Staatsrats stahl die Thronfolgerin nämlich allen die Show. Und damit ist sie in Europas Hochadel in guter Gesellschaft ...

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Die 22-Jährige bewies beim Dinner im Noordeinde-Palast wieder einmal, dass sie das Gespür für Mode von ihrer Mama, Königin Máxima, geerbt hat. Und dass guter Stil nicht immer teuer sein muss!

Kleid in Wow-Farbe
Amalia erschien nämlich in einem limettengrünen Satinkleid im Neckholder-Schnitt, über das sie ein farblich passendes Cape trug. Und das Outfit stammte nicht etwa von einem namhaften Designer, sondern von der Stange. Fündig wurde Amalia nämlich bei der Modekette Mango!

Amalia überraschte mit einem vergleichsweise günstigen Kleid und bewies, dass guter Stil nicht ...
Amalia überraschte mit einem vergleichsweise günstigen Kleid und bewies, dass guter Stil nicht teuer sein muss.(Bild: APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)

Es stammte aus der exklusiven Capsule-Kollektion des Moderiesen und kostet erschwingliche 240 Euro und ist online bereits ausverkauft. Kein Wunder gehört Grün ja zu DEN Trendfarben des Jahres, die sich von den Frühjahrs-Kollektionen der großen Designer bis in den Herbst hält.

Frisur unterstreicht Lässig-Style
Zu ihrem Hingucker-Kleid kombinerte Amalia eine schwarze Krokotasche, Ohrringe mit einem tropfenförmigen Stein und einem Hairstyle, der lässig und elegant zugleich war.

Die Kronprinzessin, die bei offiziellen Auftritten sonst gerne auf große Statement-Locken setzt, trug ihre blonde Mähne dieses Mal zu einem unordentlich geflochtenen Zopf zusammengebunden, der ihr seitlich über die Schulter fiel.

König Willem-Alexander, Königin Máxima und Kronprinzessin Amalia
König Willem-Alexander, Königin Máxima und Kronprinzessin Amalia(Bild: APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)

Mama Königin Máxima sah in ihrem One-Shoulder-Kleid in einem satten Magentaton übrigens ebenso hinreißend aus. Papa König Willem-Alexander trug einen dunkelblauen Anzug mit Fliege und war sichtlich stolz auf seine zwei schönen Damen.

Thronfolgerinnen beweisen Stil
Amalia reiht sich damit in die künftigen (Style)-Queens des europäischen Hochadels ein. Denn erst Ende letzter Woche zeigte sich etwa Kronprinzessin Leonor von Spanien in einem ähnlich farbenkräftigen Kleid bei der Verleihung des Prinzessin-von-Asturien-Preises.

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Norwegens Ingrid Alexandra feierte hingegen letzte Woche ihren ersten Tiara-Moment als Kronprinzessin. Und auch das Foto, mit dem der belgische Palast am Wochenende Prinzessin Elisabeth zum 25. Geburtstag gratulierte, sorgte bei den Royal-Fans für große Begeisterung. 

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