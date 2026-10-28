Mutter lässt Kinder bei Wanderung im Nebel zurück

„Schluchzen war zu hören“

Eine Wandergruppe des polnischen Touristenvereins wurde auf die Buben aufmerksam. In einem Beitrag des Vereins heißt es: „Plötzlich waren das Schluchzen und der Schrei eines Kindes zu hören.“ Der Achtjährige habe heftig geweint, während sein 14 Jahre alter Bruder verwirrt neben ihm gestanden sei. Die Kinder erzählten den Wanderern, ihre Mutter habe ihnen gesagt, sie sollten 15 Minuten warten. Von der Stelle bis zum Gipfel wäre der Weg jedoch noch rund eine Stunde lang gewesen.