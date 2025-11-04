Wie gesund frühstücken die Kinder in Österreich?

Der Schulalltag hat uns bereits wieder fest im Griff, und damit auch die morgendliche Herausforderung, schnell ein ausgewogenes Frühstück auf den Tisch zu bringen. Nicht selten landen deshalb Müslis, Flakes & Co in der Schüssel – Produkte, die auf den ersten Blick wertvoll und kindgerecht wirken, auf den zweiten Blick aber oft wenig Nährstoffqualität aufweisen.