Wie gesund frühstücken die Kinder in Österreich?

Der Schulalltag hat uns bereits wieder fest im Griff, und damit auch die morgendliche Herausforderung, schnell ein ausgewogenes Frühstück auf den Tisch zu bringen. Nicht selten landen deshalb Müslis, Flakes & Co in der Schüssel – Produkte, die auf den ersten Blick wertvoll und kindgerecht wirken, auf den zweiten Blick aber oft wenig Nährstoffqualität aufweisen.
In der Früh muss es schnell gehen und deshalb landen oft Müslis oder Frühstückscerealien auf dem Tisch. Leider weisen viele Produkte zu viel Zucker und zu wenig Ballaststoffe auf.
„Ballaststoffe spielen aber eine entscheidende Rolle für eine ausgewogene, blutzuckerstabile Ernährung und gute Darmgesundheit – sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen“, erklärt Dir. Prim. Univ.-Prof. Dr. Friedrich Hoppichler, Vorstand von SIPCAN. „Ein ballaststoffreiches Frühstück sorgt dafür, dass das Gehirn gleichmäßig mit Energie versorgt wird. Das wirkt sich positiv auf Konzentration und Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen aus.“
Die Studie zeigt weiter, dass man bei Getreidebreien im Durchschnitt am wenigsten Zucker findet (13g/100 g), danach folgen klassische Müslis (13,7g) sowie Knuspermüslis (16g). Am süßesten sind Cerealien (18,3g). Letztere haben auch den geringsten Gehalt an Ballaststoffen und zählen zu den hochverarbeiteten Lebensmitteln. Diese stehen in Verdacht, dass hoher Konsum Übergewicht und viele chronische Leiden wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen kann.
Besonders bei Cerealien ist es daher entscheidend, beim Einkauf auf den Gehalt von Zucker und Ballaststoffen zu achten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.