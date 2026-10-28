Canucks beenden mit Marco Rossi Niederlagenserie

„Wenn man so viele Niederlagen hintereinander einstecken muss wie wir, dann wirkt sich das auf die Stimmung in der Kabine aus und die Moral leidet. Nicht nur der Sieg an sich, sondern solch ein Comeback-Erfolg, ist etwas, worauf man aufbauen kann“, sagte Canucks-Trainer Manny Malhotra.