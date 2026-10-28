Canucks beenden mit Marco Rossi Niederlagenserie

Nach zuletzt zehn Niederlagen haben die Vancouver Canucks mit dem Vorarlberger Marco Rossi wieder einen Sieg in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gefeiert.
Die Canucks lagen bei den Anaheim Ducks nach 53 Minuten 2:5 zurück, siegten aber noch 6:5 nach Verlängerung. Rossi blieb beim dritten Saisonsieg ohne Scorerpunkt. Matchwinner war Jonathan Lekkerimäki, der das Spiel mit zwei Toren (58., 59.) in die Verlängerung schoss und das Siegestor von Filip Hronek vorbereitete.
„Wenn man so viele Niederlagen hintereinander einstecken muss wie wir, dann wirkt sich das auf die Stimmung in der Kabine aus und die Moral leidet. Nicht nur der Sieg an sich, sondern solch ein Comeback-Erfolg, ist etwas, worauf man aufbauen kann“, sagte Canucks-Trainer Manny Malhotra.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.