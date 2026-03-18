Gefahr von Übergewicht bei Kindern stoppen!

Kinder spüren eigentlich, wann sie satt sind. Erwachsene machen aber oft Druck und gewöhnen es ihrem Nachwuchs ab, auf diese Signale zu achten. Wie ein gesundes Essverhalten wirklich entsteht und wie man Kindern ein gesundes Essverhalten vermittelt, erfahren Sie hier.
Viele Eltern wollen das Beste für ihre Kinder – und gerade beim Thema Ernährung ist die Sorge groß. Genug Vitamine? Nicht zu viel Süßes? Mein Kind nimmt zu, was soll ich tun? Wird mein Kind später ein gesundes Essverhalten haben? All diese Fragen sind verständlich. Gleichzeitig entsteht daraus oft unbewusst Druck am Esstisch.
Kinder kommen mit einem erstaunlich guten Körpergefühl auf die Welt. Sie spüren Hunger und Sättigung. „Der Nachwuchs isst an manchen Tagen viel, an anderen wenig und das ist völlig normal“, betont Abnehmcoach Ursula Vybiral. „Erwachsene erleben diese Schwankungen oft als Problem und versuchen zu ‚korrigieren‘. Genau hier beginnt das Dilemma.“
Sätze wie „Iss noch drei Bissen“ oder „Der Teller wird leer gegessen“ wirken harmlos, greifen aber tief. Sie verschieben den Fokus weg vom Körpergefühl hin zu Regeln von außen. Ebenso das Belohnungssystem: „Wenn du das Gemüse isst, bekommst du etwas Süßes.“ Damit lernt ein Kind: Gemüse ist die Pflicht, Süßes die Belohnung. Das macht Süßes automatisch wichtiger – und Gemüse weniger attraktiv.
Verbote machen neugierig
Auch Verbote wirken oft gegenteilig. Je strenger Süßigkeiten verboten werden, desto größer wird ihre Anziehung. Kinder entwickeln dann nicht automatisch Maß, sondern Sehnsucht. Und sobald sie die Gelegenheit haben, wird übertrieben – nicht weil Kinder „undiszipliniert“ sind, sondern weil das Verbot eine emotionale Bedeutung erzeugt.
Gesunde Kinderernährung ist nicht perfekt. Sie ist wiederholbar. Sie entsteht nicht durch Kontrolle, sondern durch Beziehung und Atmosphäre.
Ursula Vybiral, „easy eating“
Bild: Eva Manhart
Was Kinder wirklich brauchen, ist eine entspannte, verlässliche Struktur. Eltern dürfen Verantwortung übernehmen, aber auf eine Weise, die das Körpergefühl schützt. Das heißt: Erwachsene entscheiden, was angeboten und wann gegessen wird. Das Kind entscheidet, ob es isst und wie viel. Das ist entlastend für Eltern und stärkt beim Nachwuchs die Selbstregulation.
Vorbildwirkung ist Schlüssel
Kinder hören weniger auf Ratschläge als auf das, was sie sehen. Wenn Essen bei Erwachsenen mit Schuld, Stress oder ständigen Kommentaren verbunden ist, spüren Kinder das. Wenn Essen hingegen normal ist – mit Gemüse, mit Nudeln, mit Süßem, ohne Drama – lernen Kinder Gelassenheit.
Nahrungsmittel sind interessant
Mindestens genauso wichtig ist es, Kinder aktiv in die Welt der Lebensmittel mitzunehmen. Sie entwickeln ein anderes Verhältnis zum Essen, wenn sie sehen, wo Lebensmittel herkommen und wie sie entstehen. Gemeinsam einkaufen gehen, Obst und Gemüse aussuchen lassen, beim Kochen helfen, Teig rühren, Gemüse schnipseln oder den Tisch decken – all das schafft Nähe zum Essen und Vertrauen in sich selbst. Ein Kind, das eine Karotte selbst geschält hat oder beim Kochen mithelfen durfte, probiert oft viel neugieriger.
Ernährung wird so nicht zu einer Vorschrift, sondern zu einer Erfahrung. Kinder lernen spielerisch: Lebensmittel haben Farben, Gerüche, Texturen. Kochen macht Spaß. Essen ist etwas, das man gemeinsam gestaltet.
Eltern sollten aufmerksam sein
Gerade wenn Eltern merken, dass ein Kind beginnt zuzunehmen, ist dieser Zugang besonders wichtig. Druck, Kommentare über Gewicht oder ständige Einschränkungen bewirken das Gegenteil. Kinder entwickeln dann schnell Scham oder ein angespanntes Verhältnis zum Essen. Viel hilfreicher ist es, den Alltag insgesamt zu verändern, anstatt den Körper des Kindes zu kommentieren oder gar „zum Problem“ zu machen.
Tipps: Mehr gemeinsames Kochen, regelmäßige Mahlzeiten, weniger ständiges Naschen nebenbei, mehr Bewegung im Alltag, all das wirkt langfristig stärker als jede strenge Regel. Kinder brauchen das Gefühl: Ich bin richtig, so wie ich bin. Erst auf dieser Basis können sie ein gesundes Verhältnis zum Essen entwickeln.
Atmosphäre vor Inhalt
Gemeinsame Mahlzeiten ohne Streit, Handy oder Verhandlungen wirken stärker als jede Nährwerttabelle. Wenn Essen sicher und ruhig ist, essen Kinder langfristig ausgewogener – ganz ohne Zwang.
Kinder mitnehmen in die Welt der Lebensmittel
Gehen Sie mit Ihrem Kind einkaufen, lassen Sie ihm Obst aussuchen, beim Kochen helfen oder Gemüse schneiden. Kinder, die Lebensmittel sehen, riechen und anfassen dürfen, entwickeln viel leichter Neugier und Offenheit beim Essen.
Süßes entdramatisieren
Süßigkeiten müssen nicht verschwinden, aber sie sollten auch nicht zur Belohnung werden. Wenn Süßes gelegentlich normal dazugehört, verliert es seinen „Magie“-Effekt. Das hilft Kindern, Maß zu lernen. Haben Sie Vertrauen in Ihr Kind.
Mitentscheiden lassen – im Rahmen
Kinder dürfen beim Einkauf oder bei der Jause mitbestimmen: Welches Obst? Welches Brot? Welcher Aufstrich? Eine kleine Süßigkeit. Mitbestimmung erhöht Akzeptanz. Der Rahmen bleibt bei den Erwachsenen – ohne Machtkampf.
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