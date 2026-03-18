Gefahr von Übergewicht bei Kindern stoppen!

Nahrungsmittel sind interessant

Mindestens genauso wichtig ist es, Kinder aktiv in die Welt der Lebensmittel mitzunehmen. Sie entwickeln ein anderes Verhältnis zum Essen, wenn sie sehen, wo Lebensmittel herkommen und wie sie entstehen. Gemeinsam einkaufen gehen, Obst und Gemüse aussuchen lassen, beim Kochen helfen, Teig rühren, Gemüse schnipseln oder den Tisch decken – all das schafft Nähe zum Essen und Vertrauen in sich selbst. Ein Kind, das eine Karotte selbst geschält hat oder beim Kochen mithelfen durfte, probiert oft viel neugieriger.