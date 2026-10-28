Zwei Schnellzüge kollidiert: Immer mehr Todesopfer

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr im Bereich der Ortschaft Los Yébenes in der Provinz Toledo. Nach ersten Informationen waren ein Hochgeschwindigkeitszug der staatlichen Bahngesellschaft Renfe und ein Zug des privaten Anbieters Iryo beteiligt. Einer der Züge habe einen anderen von hinten gerammt, als beide in Richtung Süden nach Andalusien unterwegs gewesen seien, hieß es aus Adif-Kreisen.