Horror in Spanien
Zwei Schnellzüge kollidiert: Immer mehr Todesopfer
Schweres Zugunglück in Spanien! Am Mittwochvormittag sind auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke südlich von Madrid zwei Züge zusammengestoßen. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, zwei Waggons stürzten eine Böschung hinunter. Der Bahnverkehr zwischen der spanischen Hauptstadt und Andalusien wurde daraufhin vollständig unterbrochen. Der Zivilschutz spricht bereits von Dutzenden Toten.
Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr im Bereich der Ortschaft Los Yébenes in der Provinz Toledo. Nach ersten Informationen waren ein Hochgeschwindigkeitszug der staatlichen Bahngesellschaft Renfe und ein Zug des privaten Anbieters Iryo beteiligt. Einer der Züge habe einen anderen von hinten gerammt, als beide in Richtung Süden nach Andalusien unterwegs gewesen seien, hieß es aus Adif-Kreisen.
Zwei Waggons stürzten Böschung hinunter
Besonders dramatisch: Durch die Wucht des Zusammenstoßes stürzten laut Angaben der spanischen Nachrichtenagentur EFE zwei Waggons des Iryo-Zuges eine Böschung hinunter. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden zahlreiche Menschen verletzt. Wie schwer ihre Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt.
In einem Video, das von spanischen Medien gezeigt wird, ist der völlig zerstörte und ausgebrannte Waggon eines Zuges zu sehen. 544 Menschen saßen laut der Regionalregierung in beiden Zügen.
Die Opferzahl könne noch steigen, sagte eine Sprecherin der Region Kastilien-La Mancha. Alle verfügbaren Kräfte würden zur Unglücksstelle entsandt, so ein Sprecher des Rettungsdienstes. Rettungshubschrauber, Feuerwehr und mobile intensivmedizinische Rettungsfahrzeuge seien im Einsatz.
Manuel Galáns, Bürgermeister der nahe gelegenen Stadt Urda, berichtete dem staatlichen Fernsehsender TVE, dass vor Ort zahlreiche verletzte Passagiere versorgt werden müssen. Die Katastrophenschutzbehörden baten seine Stadtverwaltung, einen Sportpavillon zur Betreuung der Fahrgäste vorzubereiten.
Wichtige Bahnstrecke komplett gesperrt
Der spanische Schienennetzbetreiber Adif bestätigte den Zusammenstoß und stellte den Hochgeschwindigkeitsverkehr zwischen Madrid und Andalusien bis auf Weiteres ein.
Damit ist eine wichtige Bahnverbindung zwischen der Hauptstadt und dem Süden Spaniens unterbrochen. Wie lange die Sperre dauern wird, war zunächst unklar. Auch die genaue Ursache des Unglücks war vorerst nicht bekannt. Die Behörden machten zunächst keine näheren Angaben zum Hergang der Kollision.
Ministerpräsident Sánchez zeigt sich bestürzt
„Bestürzt über das schwere Zugunglück in Toledo“, schrieb der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez auf X. Er sprach den Betroffenen und ihren Angehörigen sein Mitgefühl aus.
Schon zweites fatales Zugdrama heuer
Erst im Jänner waren auf ebendieser Strecke 46 Menschen ums Leben gekommen – auch damals kollidierten zwei Hochgeschwindkeitszüge.
Außerdem werden Erinnerungen an das Zugunglück im Juli 2013 wach. Damals entgleiste ein spanischer Alvia-Schnellzug in einer engen Kurve kurz vor dem Bahnhof von Santiago de Compostela.
Der Zug war mit fast 180 km/h unterwegs, obwohl an dieser Stelle aufgrund des noch nicht vollständig installierten automatischen Bremssystems (ERTMS) nur 80 km/h erlaubt waren. Bei der verheerenden Katastrophe, die durch die Unachtsamkeit des Lokführers ausgelöst wurde, starben 80 Menschen und über 140 wurden verletzt.
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