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Frau wartet vergeblich

Deutscher (30) stirbt bei Suche nach Taucherbrille

Ausland
28.10.2026 09:27
Die rund zehn Quadratkilometer große Insel La Digue liegt etwa 45 Kilometer nordöstlich der ...
Die rund zehn Quadratkilometer große Insel La Digue liegt etwa 45 Kilometer nordöstlich der Hauptinsel Mahé. Sie ist vor allem für ihre weißen Sandstrände, türkisfarbenes Wasser und markanten Granitfelsen bekannt.(Bild: Jenny Sturm - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Urlaub im Tropenparadies der Seychellen hat für einen deutschen Touristen ein tragisches Ende genommen. Der 30-Jährige wollte am Abend lediglich eine Taucherbrille holen, die er zuvor am Strand vergessen hatte. Doch von seinem Ausflug kehrte er nicht mehr zurück. Was genau passiert ist, gibt der Polizei Rätsel auf.

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Der Mann hatte am Montagabend gegen 21 Uhr sein Hotel auf der Seychellen-Insel La Digue verlassen, um nach einer vergessenen Taucherbrille zu suchen. Diese hatte er offenbar bei einem Ausflug zum Strand Anse Cocos zurückgelassen. Trotz der Dunkelheit machte er sich auf den Weg zu der bei Schnorchlern beliebten Bucht.

Als der 30-Jährige nicht mehr ins Hotel zurückkehrte, schlug seine Ehefrau Alarm. Wie die deutsche „Bild“ unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtet, wurde daraufhin eine großangelegte Suchaktion gestartet.

Suchtrupp fand nur noch die Leiche
Neben einer Hundestaffel kamen auch Boote, Drohnen sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsdienste zum Einsatz. Einheimische und Touristen beteiligten sich ebenfalls an der Suche nach dem Vermissten.

Am Dienstagnachmittag folgte schließlich die traurige Gewissheit. Ein Suchtrupp entdeckte die Leiche des Deutschen in einem felsigen Gebiet zwischen den Stränden Petite Anse und Anse Cocos. Der Fundort lag abseits eines Wanderweges.

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Todesursache gibt Rätsel auf
Wie der 30-Jährige ums Leben kam, ist bislang völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände seines Todes zu klären. Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die Todesursache geben.

Besonders tragisch: Der Urlaub hatte gerade erst begonnen. Das Ehepaar war am Sonntag, dem 25. Oktober, auf den Seychellen angekommen. Bereits am Mittwoch sollte die Heimreise erfolgen.

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