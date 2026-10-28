Deutscher (30) stirbt bei Suche nach Taucherbrille

Ein Urlaub im Tropenparadies der Seychellen hat für einen deutschen Touristen ein tragisches Ende genommen. Der 30-Jährige wollte am Abend lediglich eine Taucherbrille holen, die er zuvor am Strand vergessen hatte. Doch von seinem Ausflug kehrte er nicht mehr zurück. Was genau passiert ist, gibt der Polizei Rätsel auf.