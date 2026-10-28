Frau wartet vergeblich
Deutscher (30) stirbt bei Suche nach Taucherbrille
Ein Urlaub im Tropenparadies der Seychellen hat für einen deutschen Touristen ein tragisches Ende genommen. Der 30-Jährige wollte am Abend lediglich eine Taucherbrille holen, die er zuvor am Strand vergessen hatte. Doch von seinem Ausflug kehrte er nicht mehr zurück. Was genau passiert ist, gibt der Polizei Rätsel auf.
Der Mann hatte am Montagabend gegen 21 Uhr sein Hotel auf der Seychellen-Insel La Digue verlassen, um nach einer vergessenen Taucherbrille zu suchen. Diese hatte er offenbar bei einem Ausflug zum Strand Anse Cocos zurückgelassen. Trotz der Dunkelheit machte er sich auf den Weg zu der bei Schnorchlern beliebten Bucht.
Als der 30-Jährige nicht mehr ins Hotel zurückkehrte, schlug seine Ehefrau Alarm. Wie die deutsche „Bild“ unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtet, wurde daraufhin eine großangelegte Suchaktion gestartet.
Suchtrupp fand nur noch die Leiche
Neben einer Hundestaffel kamen auch Boote, Drohnen sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsdienste zum Einsatz. Einheimische und Touristen beteiligten sich ebenfalls an der Suche nach dem Vermissten.
Am Dienstagnachmittag folgte schließlich die traurige Gewissheit. Ein Suchtrupp entdeckte die Leiche des Deutschen in einem felsigen Gebiet zwischen den Stränden Petite Anse und Anse Cocos. Der Fundort lag abseits eines Wanderweges.
Todesursache gibt Rätsel auf
Wie der 30-Jährige ums Leben kam, ist bislang völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände seines Todes zu klären. Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die Todesursache geben.
Besonders tragisch: Der Urlaub hatte gerade erst begonnen. Das Ehepaar war am Sonntag, dem 25. Oktober, auf den Seychellen angekommen. Bereits am Mittwoch sollte die Heimreise erfolgen.
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