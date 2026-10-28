Bolsonaro flüchtet nach Wahl-Niederlage in USA

Der unterlegene brasilianische Präsidentschaftskandidat ist in Argentinien eingereist und von dort mit einem Privatflugzeug Richtung Ecuador weitergeflogen. Das teilte die argentinische Einwanderungsbehörde auf der Plattform X mit. Begleitet wurde Bolsonaro am späten Dienstagabend (Ortszeit) von seiner Ehefrau Fernanda und seinen Töchtern Carolina und Luiza. Die Maschine hatte laut Flugplan die ecuadorianische Hafenstadt Guayaquil als Ziel. Die Einreise in Argentinien sei in der Provinz Misiones in der Nähe der Iguazú-Wasserfälle auf dem Landweg und mit gültigen Reisedokumenten erfolgt, teilte die Behörde weiter mit.