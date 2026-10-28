Rapid marschiert – nun wartet „wichtigstes Spiel“

„Das wird eine ganze andere Partie“

„Das Derby wird eine ganz andere Partie. Ich weiß, dass das Derby das wichtigste Spiel für uns, den Verein, die Fans ist, deshalb gilt es, die Partie unbedingt zu gewinnen“, sagte Hoff Thorup. Mit der Favoritenrolle muss der Tabellenführer leben. „Im Derby war aber der Sieger zuletzt nicht immer klar vor dem Match. Und jedes Spiel beginnt bei 0:0“, meinte Seidl.