Rapid marschiert – nun wartet „wichtigstes Spiel“

Der SK Rapid marschiert derzeit von Sieg zu Sieg! Die Grün-Weißen jubelten nach einem 3:0 bei der Vienna über den Viertelfinal-Einzug im ÖFB-Cup. Nun geht man mit viel Selbstvertrauen ins Wiener Derby gegen die Austria.
Der 13. Sieg im 16. Pflichtspiel der Saison war der siebente in Folge – mit einem Torverhältnis von 24:4. „Es steckt harte Arbeit hinter unserem Erfolg, wir geben in jedem Training Gas“, betonte Kapitän Matthias Seidl. Der Zweitliga-Meisterkandidat Vienna hielt auf der Hohen Warte zwar ganz gut dagegen, der große Favorit ließ auch aufgrund des frühen Führungstreffers von Yusuf Demir (18.) nichts anbrennen.
Für Trainer Johannes Hoff Thorup war nur der Fakt wichtig, trotz einer dreiköpfigen Rotation ins Viertelfinale eingezogen zu sein. „Für die Vienna war das Cupspiel wahrscheinlich das wichtigste Spiel der ganzen Saison, für uns war das nicht der Fall“, erinnerte der Däne. Claudy Mbuyi traf bei seiner Rückkehr in die Startelf nach längerer Verletzungspause gleich doppelt (69., 86.). Der Stürmer drängte sich damit auch für einen Einsatz am Sonntag auf.
„Das wird eine ganze andere Partie“
„Das Derby wird eine ganz andere Partie. Ich weiß, dass das Derby das wichtigste Spiel für uns, den Verein, die Fans ist, deshalb gilt es, die Partie unbedingt zu gewinnen“, sagte Hoff Thorup. Mit der Favoritenrolle muss der Tabellenführer leben. „Im Derby war aber der Sieger zuletzt nicht immer klar vor dem Match. Und jedes Spiel beginnt bei 0:0“, meinte Seidl.
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