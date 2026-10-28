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Von Premier League bis Regionalliga alles dabei

Red Bull Salzburg
28.10.2026 10:00
Jannik Schuster war in der Saison 2024/25 einer der Leistungsträger Salzburgs.
Jannik Schuster war in der Saison 2024/25 einer der Leistungsträger Salzburgs.(Bild: Andreas Schaad - FC Red Bull Sal)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Seit dem Halbfinaleinzug Salzburgs in der Youth League 2025 haben sich die Spieler unterschiedlich entwickelt. Während einer der damaligen Leistungsträger mittlerweile in der Premier League unter Vertrag steht, hat sich ein anderer vom Profifußball zurückgezogen. Ein Quintett von damals ist auch Mittwoch in Genk dabei.

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Genau 551 Tage ist es her, dass Salzburgs Erfolgslauf in der Youth League im Halbfinale gegen Trabzonspor (1:2-Niederlage) gestoppt wurde. Seit dem Ausscheiden in Nyon (Sz) ist viel Wasser die Salzach hinunter geflossen. Die Karrieren der damaligen Akteure nahmen die unterschiedlichsten Verläufe.

Inmitten der ganz Großen: Jannik Schuster schaffte von der damaligen Elf den steilsten Aufstieg. Im Sommer wechselte der Verteidiger zu Brentford in die Premier League. Dort lief er bislang viermal auf.

Nächster Schritt: Mit Christian Zawieschitzky, Valentin Zabransky und Aboubacar Camara hat sich ein Trio in der ersten Mannschaft der Bullen etabliert, den nächsten Karriereschritt geschafft. Auch Leihspieler Oliver Lukic kommt bei Hartberg auf viel Spielzeit, so wie Rocco Zikovic bei Nyiregyhaza in Ungarns erster Liga und Kristjan Bendra bei Olimpija Ljubljana (Slo).

Kommt bei Hartberg auf viel Spielzeit: Oliver Lukic.
Kommt bei Hartberg auf viel Spielzeit: Oliver Lukic.(Bild: Christof Birbaumer)

In der Warteschleife: John Mellberg spielt in den Planungen von Salzburg-Trainer Danny Röhl aktuell keine Rolle. Für Jakob Brandtner reicht es in Altach nur für wenige Kurzeinsätze.

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Nächste Chance: Für das Quintett um Ilia Ivanschitz, Johannes Moser, Jakob Zangerl, Kenneth Adejenughure und Jonas Winklhofer ist es die zweite Saison in der Youth League.

Abschied vom Profitum: Tim Paumgartner zog sich vom Profifußball zurück, kickt heute bei Grödig in der Regionalliga Nord und studiert nebenbei.

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