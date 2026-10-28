Jurij stellte sich Kids – und hofft auf „Zuckerl“

Angetrieben wird Rodionov bei seinem vierten Hauptfeld-Auftritt beim Tennisklassiker dabei von zwei besonderen Erinnerungen in Wien. „Der Sieg über Zizou Bergs im Davis Cup im September war mein schönster Erfolg“, meint der 27-Jährige. „Und dann kommt gleich der Sieg über Denis Shapovalov.“ Den damals Weltranglisten-Zwölften schlug er 2020 in der Stadthalle. „Vor den heimischen Fans und auf großer Bühne bringe ich immer meine besten Leistungen“, ist Rodionov daher auch optimistisch. Eine Zusatzmotivation ist, dass im Achtelfinale Carlos Alcaraz warten würde. „Das wäre ein Zuckerl.“