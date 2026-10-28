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Neue Acts im Anflug

Es wird bissig! Pitbull kommt zum Frequency 2027

Musik
28.10.2026 10:00
In diesem Jahr mussten die Veranstalter mit Wetterkapriolen kämpfen – das sollte für die ...
In diesem Jahr mussten die Veranstalter mit Wetterkapriolen kämpfen – das sollte für die kommende Saison wieder anders werden.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Von 19. bis 21. August 2027 steigt im St. Pöltner Green Park das renommierte Frequency Festival. Neben Rapper Pitbull sind viele weitere Top-Stars im Anflug auf die niederösterreichische Landeshauptstadt.

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In erster Linie hoffen die Veranstalter des Frequency Festivals, dass für die kommende Edition im nächsten August Unwetterkapriolen wie heuer ausbleiben, das Line-up für 2027 braucht sich jedenfalls nicht zu verstecken. Neben den bereits angekündigten Headlinern Cro und AnnenMayKantereit präsentiert man nun den nächsten Superstar – niemand Geringerer als der kultige US-Rapper Pitbull wird dem Green Park in St. Pölten seine Aufwartung machen.

Mit im Gepäck hat er auf jeden Fall sein brandneues Studioalbum „Pitcoin“ und alle großen Hits der Vergangenheit wie etwa „I Know You Want Me“, „Give Me Everything“ oder „Timber“. Eine explosive Show ist garantiert.

Rapper Pitbull
Rapper Pitbull(Bild: Barracuda Music)

Doch damit nicht genug – neben dem Topstar aus Übersee sind einige weitere Top-Acts auf die Frequency-Besetzungsliste gerutscht. So wird u.a. die famose Wienerin Eli Preiss für ein Konzertspektakel sorgen und den Beweis antreten, warum sie zu den musikalisch heißesten Eisen des Landes zählt. Ein willkommenes Wiedersehen gibt es indes mit dem deutschen Publikumsliebling Mark Forster, der in Österreich seit jeher auf eine treue und lautstarke Gefolgschaft bauen darf.

Lokalmatadorin Eli Preiss
Lokalmatadorin Eli Preiss(Bild: Barracuda Music)

Ebenfalls neu bestätigt: Giant RooksLafeeVengaboys, die britische Drum&Bass-Ikone Sub Focus, Indie-Senkrechtstarter Dominic FikeSSIO sowie der US-Songwriter Livingston. Bereits angekündigt wurden Stars wie Rapper Finch, Lokalmatador Bibiza, die ungemein populären Tokio Hotel und Sommerhitwunder Blumengarten.

Anbei bereits die bislang fixierten Tages-Line-ups:

  • Donnerstag, 19. August:
    Pitbull, Bibiza, SSIO, Mark Forster, Vengaboys, Sub Focus, Blumengarten, Greeen, Mathea, Mariybu
  • Freitag, 20. August:
    Cro, Dominic Fike, Finch, Giant Rooks, Lafee, Ivo Martin, Eli Preiss, Ok.Danke.Tschüss, Benno; Electronic Green Stage: Brutalismus 3000
  • Samstag, 21. August:
    Annenmaykantereit, Tokio Hotel, Pashanim, Taio Cruz, Juju, Amistat, Sosa La M, Livingston, Apsilon, Vicky, Ezhel, Marten, Karl

Infos: Das Frequency Festival findet von 19. bis 21. August im St. Pöltner Green Park statt. Unter www.frequency.at gibt es alle weiteren Informationen und die Karten für das Top-Festival. Aufgepasst: Bis 6. November kann man sich alle Tickets noch auf der momentanen Preisstufe holen. Ab heute sind zudem die Tageskarten im Verkauf.

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