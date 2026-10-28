Es wird bissig! Pitbull kommt zum Frequency 2027

Doch damit nicht genug – neben dem Topstar aus Übersee sind einige weitere Top-Acts auf die Frequency-Besetzungsliste gerutscht. So wird u.a. die famose Wienerin Eli Preiss für ein Konzertspektakel sorgen und den Beweis antreten, warum sie zu den musikalisch heißesten Eisen des Landes zählt. Ein willkommenes Wiedersehen gibt es indes mit dem deutschen Publikumsliebling Mark Forster, der in Österreich seit jeher auf eine treue und lautstarke Gefolgschaft bauen darf.