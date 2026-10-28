Es wird bissig! Pitbull kommt zum Frequency 2027

Von 19. bis 21. August 2027 steigt im St. Pöltner Green Park das renommierte Frequency Festival. Neben Rapper Pitbull sind viele weitere Top-Stars im Anflug auf die niederösterreichische Landeshauptstadt.
In erster Linie hoffen die Veranstalter des Frequency Festivals, dass für die kommende Edition im nächsten August Unwetterkapriolen wie heuer ausbleiben, das Line-up für 2027 braucht sich jedenfalls nicht zu verstecken. Neben den bereits angekündigten Headlinern Cro und AnnenMayKantereit präsentiert man nun den nächsten Superstar – niemand Geringerer als der kultige US-Rapper Pitbull wird dem Green Park in St. Pölten seine Aufwartung machen.
Mit im Gepäck hat er auf jeden Fall sein brandneues Studioalbum „Pitcoin“ und alle großen Hits der Vergangenheit wie etwa „I Know You Want Me“, „Give Me Everything“ oder „Timber“. Eine explosive Show ist garantiert.
Doch damit nicht genug – neben dem Topstar aus Übersee sind einige weitere Top-Acts auf die Frequency-Besetzungsliste gerutscht. So wird u.a. die famose Wienerin Eli Preiss für ein Konzertspektakel sorgen und den Beweis antreten, warum sie zu den musikalisch heißesten Eisen des Landes zählt. Ein willkommenes Wiedersehen gibt es indes mit dem deutschen Publikumsliebling Mark Forster, der in Österreich seit jeher auf eine treue und lautstarke Gefolgschaft bauen darf.
Ebenfalls neu bestätigt: Giant Rooks, Lafee, Vengaboys, die britische Drum&Bass-Ikone Sub Focus, Indie-Senkrechtstarter Dominic Fike, SSIO sowie der US-Songwriter Livingston. Bereits angekündigt wurden Stars wie Rapper Finch, Lokalmatador Bibiza, die ungemein populären Tokio Hotel und Sommerhitwunder Blumengarten.
Anbei bereits die bislang fixierten Tages-Line-ups:
Infos: Das Frequency Festival findet von 19. bis 21. August im St. Pöltner Green Park statt. Unter www.frequency.at gibt es alle weiteren Informationen und die Karten für das Top-Festival. Aufgepasst: Bis 6. November kann man sich alle Tickets noch auf der momentanen Preisstufe holen. Ab heute sind zudem die Tageskarten im Verkauf.
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