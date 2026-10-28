Mit nur 25 Jahren: ÖSV-Dame beendet ihre Karriere!

Ein Podestplatz im Weltcup

2021 schnappte sie sich den Junioren-Weltmeistertitel mit dem Team, ein Jahr später gab’s Einzelbronze bei der Junioren-WM. Den größten Erfolg im Weltcup feierte Födermayr im Dezember 2023 in Arosa, wo sie Rang zwei belegte. Ausgerechnet in diesem Rennen zog sie sich Verletzungen am hinteren Kreuzband und Innenband des linken Knies zu.