Mit nur 25 Jahren: ÖSV-Dame beendet ihre Karriere!

Aus und vorbei: Mit nur 25 Jahren beendet Skicrosserin Christina Födermayr ihre Karriere!
Christina Födermayr zieht einen Schlussstrich. In den sozialen Medien gibt Österreichs Skicrosserin ihren Rücktritt bekannt: „Ich habe diesem Sport alles gegeben!“
„Es war schön“
Neben sportlichen Erfolgen prägten vor allem zahlreiche Verletzungen ihre Karriere. „Ich möchte nicht daran denken, was hätte sein können. Ich möchte daran denken, was war“, schreibt sie trotz einiger Rückschläge. „Was für ein Leben. Und Gott … es war schön. Danke, Skifahren!“
Ein Podestplatz im Weltcup
2021 schnappte sie sich den Junioren-Weltmeistertitel mit dem Team, ein Jahr später gab’s Einzelbronze bei der Junioren-WM. Den größten Erfolg im Weltcup feierte Födermayr im Dezember 2023 in Arosa, wo sie Rang zwei belegte. Ausgerechnet in diesem Rennen zog sie sich Verletzungen am hinteren Kreuzband und Innenband des linken Knies zu.
Zweimal bei Olympia
Zweimal war sie bei Olympischen Spielen mit dabei: Sowohl 2022 in Peking als auch 2026 in Livigno belegte sie Platz 22. Nun winkt ein neuer Lebensabschnitt ...
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