Halloween-Schminke im Test: Welche ist sicher?

Zu Halloween gehört für viele eine möglichst schaurige Gesichtsbemalung mit Schminkstiften oder -paletten, Lippenstift, Puder und Kunstblut dazu. Doch nicht jedes Produkt ist empfehlenswert.
Die AK Oberösterreich und DIE UMWELTBERATUNG haben 15 Schminkprodukte* genauer unter die Lupe genommen. Fazit: Nur fünf Produkte enthielten keine bedenklichen Inhaltsstoffe und sind daher empfehlenswert. Enthalten in diesen: verschiedene Kunststoffe, die nach dem Abspülen von der Haut in das Abwasser gelangen und dort nur schlecht abgebaut werden.
Nicht empfehlenswert waren fünf Produkte (Basic Set Zombie von Müller, Makeup Kit von Billa, Lippenstift von Libro, Kunstblut von Müller, Set of 10 Make Up Sticks von Spielwaren Heinz), da auf der Inhaltsstoffliste bedenkliche Stoffe standen:
Weitere Tipps
*Die Produkte wurden in Super- und Drogeriemärkten von Action, Billa, BIPA, Libro, Müller und Spielwaren Heinz eingekauft. Das günstigste Produkt war ein Teufel-Schminkset um 2,79 Euro. Das teuerste Produkt war ein halber Liter Kunstblut um 12,99 Euro.
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