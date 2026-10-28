Halloween-Schminke im Test: Welche ist sicher?

Die AK Oberösterreich und DIE UMWELTBERATUNG haben 15 Schminkprodukte* genauer unter die Lupe genommen. Fazit: Nur fünf Produkte enthielten keine bedenklichen Inhaltsstoffe und sind daher empfehlenswert. Enthalten in diesen: verschiedene Kunststoffe, die nach dem Abspülen von der Haut in das Abwasser gelangen und dort nur schlecht abgebaut werden.