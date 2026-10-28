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Halloween-Schminke im Test: Welche ist sicher?

Leben
28.10.2026 10:20
Auch wenn Halloweenkosmetik meist nur wenige Tage im Jahr zum Einsatz kommt, sollte der ...
Auch wenn Halloweenkosmetik meist nur wenige Tage im Jahr zum Einsatz kommt, sollte der Schminkspaß nicht auf Kosten von Gesundheit und Umwelt gehen.(Bild: JenkoAtaman - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zu Halloween gehört für viele eine möglichst schaurige Gesichtsbemalung mit Schminkstiften oder -paletten, Lippenstift, Puder und Kunstblut dazu. Doch nicht jedes Produkt ist empfehlenswert.

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Die AK Oberösterreich und DIE UMWELTBERATUNG haben 15 Schminkprodukte* genauer unter die Lupe genommen. Fazit: Nur fünf Produkte enthielten keine bedenklichen Inhaltsstoffe und sind daher empfehlenswert. Enthalten in diesen: verschiedene Kunststoffe, die nach dem Abspülen von der Haut in das Abwasser gelangen und dort nur schlecht abgebaut werden.

Nicht empfehlenswert waren fünf Produkte (Basic Set Zombie von Müller, Makeup Kit von Billa, Lippenstift von Libro, Kunstblut von Müller, Set of 10 Make Up Sticks von Spielwaren Heinz), da auf der Inhaltsstoffliste bedenkliche Stoffe standen:

  • Imidazolidinyl Urea gehört zu den sogenannten Formaldehydabspalter. Diese Stoffe geben in kleinsten Mengen Formaldehyd ab, damit das Produkt haltbar bleibt. Formaldehyd ist als krebserregend eingestuft.
  • Butylhydroxytoluol (BHT) steht wegen hormonverdächtiger Eigenschaften auf „Endocrine-Disruptor-Listen“ nationaler Umweltbehörden, da es Gesundheitsprobleme verursachen kann. BHT steh etwa im Verdacht, die Schilddrüsenfunktionen, Wachstum und Fruchtbarkeit in Lebewesen einzuschränken.
  • Bei Methylparaben wird vermutet, dass es hormonelle Störungen wie Veränderungen der Geschlechtsorgane bei Tieren verursacht.
  • Ein Rückgang der Spermienqualität bei Tieren wurde bei Propylparaben dokumentiert. Da die Stoffe jedoch nur sehr langsam und in minimalen Mengen über die menschliche Haut in die Blutbahn gelangen, stuft die europäische Gesundheitsbehörde EFSA das hormonelle Risiko durch Kosmetik als vernachlässigbar ein.
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Weitere Tipps

  • Nicht alle Produkte sind für Kinder geeignet und erst ab einem gewissen Alter freigegeben. Wichtig ist, die Anweisungen auf den Verpackungen unbedingt zu lesen und zu befolgen.
  • Manche Produkte müssen vorab auf einem kleinen Hautareal ausprobiert werden, um die Hautverträglichkeit zu testen, bevor die Schminke großflächig eingesetzt wird.
  • Andere dürfen nicht in die Nähe von Augen und Lippen gelangen. Eine erwachsene Person sollte am besten bei der Anwendung unterstützen.

*Die Produkte wurden in Super- und Drogeriemärkten von Action, Billa, BIPA, Libro, Müller und Spielwaren Heinz eingekauft. Das günstigste Produkt war ein Teufel-Schminkset um 2,79 Euro. Das teuerste Produkt war ein halber Liter Kunstblut um 12,99 Euro.

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