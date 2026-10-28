Derby-Time! Rapid im Höhenflug, Austria im Umbruch

In der 81. Ausgabe von „Gelb-Rot – der UNICOPE Fußball-Talk“ kommen wir nicht um das Wiener Derby herum. Rapid kann sich aktuell nur selbst schlagen, während die Austria ums Überleben in der Bundesliga kämpft. Gemeinsam mit Jochen Fallmann stufen wir die Chancen der Violetten im Wiener Derby ein!